Plataforma educativa de EEUU negocia con hackers y recupera datos robados de 9.000 centros

A través de un comunicado, Instructure, la empresa propietaria de Canvas, dijo que acordaron con los hackers que irrumpieron su sistema que devolverían los datos robados, así como pruebas digitales de que no existían copias.

La desarrolladora evitó dar detalles sobre si se realizó algún pago a los atacantes cibernéticos que afectaron a casi 275 millones de personas.

Según declaró Steve Proud, director de seguridad informática de Instructure, la filtración de datos afectó los números de identificación de los estudiantes, sus direcciones de correo electrónico, nombres y mensajes en la plataforma Canvas.

"Si bien nunca existe una certeza absoluta al tratar con ciberdelincuentes, creemos que era importante tomar todas las medidas a nuestro alcance para brindar a los clientes mayor tranquilidad, en la medida de lo posible", detalló la compañía Instructure en su comunicado.

Canvas es una de las plataformas educativas digitales más utilizadas en Estados Unidos que utilizan miles de escuelas y universidades para gestionar clases, tareas, calificaciones y exámenes en línea.

Instructure, la empresa matriz envuelta en el ciberataque, asegura -en su sitio web- que la plataforma presta servicio a más de cuarenta millones de usuarios y más de 8.000 instituciones educativas en más de cien países.

En 2025, se registraron 130 ataques cibernéticos contra instituciones educativas de Estados Unidos, entre universidades, distritos escolares y plataformas digitales, de acuerdo con un informe de la firma de ciberseguridad Comparitech.