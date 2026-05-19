Nueva exposición en Miami muestra la ciencia detrás del fútbol y los deportes extremos

La exhibición 'Extreme Sports: Beyond Human Limits' (Deportes extremos: más allá de los límites humanos), disponible desde ahora hasta el 7 de septiembre, ofrece a los visitantes actividades interactivas sobre escalada, parkour y fútbol, entre otras disciplinas, para que conozcan la ciencia detrás de ellas.

"Acá (van a estar) aprendiendo de cómo la física, la biología, cómo estos diferentes deportes están basados en la ciencia en alguna manera, por ejemplo, en cómo podemos agarrar la respiración, mantenerla y sostenerla por más de 1 minuto", detalla Hidekel Olivo, gerenta de programas públicos del museo, en una entrevista con EFE.

La muestra, realizada en alianza con el Centro de Ciencia de Ontario, en Canadá, estará disponible mientras Miami acogerá en junio y julio siete partidos del Mundial de Fútbol de la FIFA, incluyendo cuartos de final, el tercer lugar y equipos como Brasil, Colombia y Uruguay.

Por ello, incluye una sección dedicada al fútbol, con estadísticas de cuáles son las zonas donde los penales son más exitosos, el ángulo de las patadas, la fisionomía detrás del deporte y un juego en el que los visitantes pueden tirar pelotas a la portería y registrar su puntaje.

"La Copa Mundial de 2026 esta acá en nuestro patio, queremos asegurarnos de que estamos involucrando eso en la exhibición. Acá pueden jugar por horas, simplemente dando a la bola, tratando de ver si pueden hacer un gol y las estadísticas que toma para poder hacer un gol", describe Olivo.

La exposición tiene estaciones interactivas, artefactos y testimonios de atletas que practican disciplinas como apnea a profundidad, escalada, paracaidismo, caminatas en cuerda floja en las alturas, ciclismo de montaña y surf extremo.

También exhibe artefactos y equipo de deportes extremos con los principios de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, en inglés) que explican su diseño, así como testimonios de atletas extremos.

El museo recibe al público con una zona donde prueban su equilibrio al caminar en una cuerda floja y un área donde responden a preguntas para determinar cuál es su apetito por el riesgo y, por ende, si tienen una mentalidad similar a los deportistas de estas disciplinas de peligro.

Una de las partes centrales de la exhibición analiza la mente de los atletas extremos, en particular cómo controlan la adrenalina y la dopamina.

"Al comienzo, uno piensa que solamente están buscando la adrenalina, cuando al final están tratando de encontrar la paz, algunos de ellos, en estos deportes, algo que les trae felicidad, pero también que toma muchos cálculos", describe Olivo.