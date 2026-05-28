Una colaboración global clave para proteger el sector bancario de casos de fraude con IA

"El esfuerzo de ciberseguridad es a nivel de todos los bancos de Estados Unidos pero también con la industria en general, y eso incluye a los proveedores de servicios, desde los data centers, los proveedores que nos dan tecnología a nosotros", explicó a EFE Burckhart.

La directiva del Banco Popular, el principal del archipiélago caribeño, participó este mes en el foro 'Revolución de la IA: Una oportunidad para los negocios en Puerto Rico', organizado en San Juan por GFR Media y la Agencia EFE.

A su juicio, la colaboración de la industria bancaria internacional en este ámbito es "algo muy positivo", porque si la IA cae "en las manos incorrectas" el sector financiero debe protegerse en conjunto "no solamente cada entidad en particular".

Burckhart indicó que esta cooperación va a ir a más y se traduce en la protección generalizada frente a casos de fraude bancario y no solo para quien disponga de más recursos para poder defenderse.

El objetivo es -continuó- tener "mejores modelos para poder detectar el fraude de manera más eficaz", ya sea en una compra que el cliente está haciendo por internet o una compra física.

En el foro, Burckhart abordó asimismo temas relacionados con la aplicación de la automatización inteligente en el ámbito financiero y cómo la IA apoya su trabajo diario en la entidad bancaria.

Banco Popular cuenta con un agente digital que sugiere estrategias para reuniones, monitorea el rendimiento de los empleados y realiza respuestas "con información más certera" a los clientes en el centro de llamadas, entre otros, detalló Burckhart.

"Cuando comencé en el banco hace 25 años, estábamos empezando con todo el tema digital y los expertos decían que las sucursales iban a desaparecer para siempre. Al sol de hoy yo creo que todos sabemos que esa interacción humana sigue siendo súper crítica", subrayó la vicepresidenta de Innovación, Tecnología y Operaciones de Banco Popular.

En este sentido, Burckhart reconoció que el rol humano cambió. En vez de procesar un pago o hacer un depósito, ahora es un tema de consultoría para ayudar al cliente, por lo que en su opinión no se puede perder de perspectiva "el valor humano".

Este es el tercer foro internacional que realizan GFR Media y la Agencia EFE en San Juan. Esta alianza comenzó en 2025 con los foros 'Turismo Educativo: Puerto Rico como destino académico' y 'Puerto Rico como motor global de la música y el entretenimiento'.