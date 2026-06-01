EL río Éufrates se habría formado a partir de dos sistemas fluviales distintos

Comprender la evolución de esta vía fluvial, que recorre unos 3.000 kilómetros desde Turquía hasta el golfo Pérsico, es fundamental para trazar el desarrollo posterior de las sociedades que florecieron en sus llanuras aluviales, señala una investigación liderada por la Universidad de Australia Occidental.

En concreto, el estudio sugiere que dos ríos, el Paleo-Karasu y el Paleo-Murat, discurrían por lo que hoy es Turquía y Siria y desembocaban en una cuenca del mar Mediterráneo que se había secado parcialmente durante la crisis de salinidad del Messiniense.

La causa de aquella crisis, ocurrida hace entre 5,97 y 5,33 millones de años, fue el cierre de la conexión entre Mediterráneo y el océano Atlántico debido a la actividad tectónica.

Los autores proponen que la actividad tectónica posterior provocó que el Paleo-Murat se desplazara hacia el sureste, en dirección al Golfo Pérsico, y que el Paleo-Karasu se uniera a él algún tiempo después.

Estos desvíos acabaron creando un único sistema fluvial que se convirtió en el actual río Éufrates, que desemboca en el golfo Pérsico, lo cual pudo haber dado lugar al desarrollo del Creciente Fértil.

Los autores apuntan que persisten algunas incertidumbres debido a la dificultad de reconstruir los antiguos cursos fluviales y a que se basan en modelos en lugar de en pruebas directas obtenidas sobre el terreno.

Por ello, sugieren que los futuros trabajos para contrastar y perfeccionar esta historia propuesta requerirán más observaciones sobre el terreno y métodos de datación mejorados.

En todo caso, consideran que sus conclusiones darán “una comprensión más completa” de la evolución espacio-temporal de los sistemas fluviales de Asia Occidental y ofrecerán un contexto “más profundo” para los procesos terrestres que sentaron las bases de una de las civilizaciones más antiguas que se conocen en el mundo.

Para la investigación, el equipo examinó imágenes sísmicas de sedimentos enterrados, mapas de antiguos depósitos sedimentarios y modelos de transporte de sedimentos fluviales.