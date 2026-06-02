Israel aumenta su cifra récord en exportaciones de defensa por quinto año consecutivo

Según un comunicado del Ministerio de Defensa israelí, más de la mitad del volumen total de estas exportaciones -10.000 millones (8.590 millones de euros)- lo representan acuerdos intergubernamentales.

Además, el 53% de todos los acuerdos fueron megacontratos valorados en 100 millones de dólares o más cada uno, apunta la nota de Defensa.

Según este texto, los sistemas de misiles, cohetes y defensa antiaérea representan más de una cuarta parte (29%) del volumen total de contratos, seguidos de los sistemas de observación y optrónica, que pasaron del 6% al 22% con respecto al año anterior.

En cuanto a regiones, los datos de exportación por distribución geográfica son, según este ministerio israelí: Europa (36%), Asia y el Pacífico (32%), Oriente Medio y Norte de África (15%), Norteamérica (13%), Latinoamérica (2%) y África (2%).

Estas cifras "reflejan la implementación efectiva de la estrategia del Ministerio de Defensa (...) para expandir las exportaciones de defensa como pilar fundamental para garantizar el fortalecimiento de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en un entorno presupuestario complejo", añade el comunicado.

"Existe un vínculo claro e innegable entre los logros de las FDI en el campo de batalla en todos los frentes, las extraordinarias capacidades de la industria de defensa israelí y el éxito de las exportaciones de defensa israelíes en todo el mundo", dijo el ministro de Defensa, Israel Katz, en una declaración recogida por su oficina.