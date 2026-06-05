Japón urge a rebajar su ley de protección de datos para no acabar siendo una "colonia IA"

"Si las cosas continúan como están, nos convertiremos en una colonia de la IA", afirmó Matsumoto durante una rueda de prensa, por lo que llamó a "reducir los obstáculos" a través de una enmienda para revisar la ley de protección de datos personales de Japón, que la semana pasada recibió el visto bueno de la Cámara Baja del Parlamento nipón.

"Esta enmienda se está elaborando considerando un delicado equilibrio", añadió, entre privacidad y el uso de datos individuales para apoyar el desarrollo nacional y la adopción de la inteligencia artificial.

La propuesta de ley permitiría a las empresas compartir datos corporativos con otras empresas, y ya no necesitarían el consentimiento individual de las personas para obtener información personal sensible, como el historial médico o los antecedentes penales de una persona.

"Con el desarrollo de la IA acelerándose tan rápidamente, nuestro país no debe quedarse atrás en dicho desarrollo", defendió Matsumoto, antes de explicar que la excepción contemplada por la propuesta "significa que no necesitaremos obtener el consentimiento de cada individuo para proporcionar su información".

La propuesta de ley ha suscitado quejas por parte de la oposición, por considerar que puede permitir la filtración de información sensible.

Japón ha buscado colaborar en IA tanto con Estados Unidos, con quien este viernes anunció el lanzamiento de una alianza de investigación sobre inteligencia artificial con inversiones de 1.000 millones de dólares (alrededor de 861.200 euros) en un plazo de cinco años, como con compañías estadounidenses como OpenAI.

Paralelamente, el Gobierno nipón se propuso a finales de 2025 desarrollar un "plan básico" para "impulsar de forma proactiva la utilización de la IA y la investigación y el desarrollo", promoviendo tanto la acumulación de datos como la creación en el archipiélago de nuevos modelos.