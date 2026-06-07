Apple buscará redimirse en WWDC con una ambiciosa estrategia de IA y una renovada Siri

La compañía de la manzana mordida ya anunció una nueva versión de Siri en 2024, cuando lanzó Apple Intelligence y Siri con un nuevo borde luminoso, distintas opciones de voz y la capacidad de derivar consultas a ChatGPT.

No obstante, Apple prometió que la parte de IA llegaría pronto, pero nunca lo hizo. De hecho, la promoción del lanzamiento de Apple Intelligence fue tan engañosa, que la empresa está llegando a un acuerdo de 250 millones de dólares en una demanda colectiva y deberá indemnizar a los propietarios de iPhone por la falta de disponibilidad de las funciones en el momento de la compra.

Según Bloomberg, la renovación de Siri, que se anunciará mañana, se sitúa en el núcleo de la estrategia de la multinacional. El objetivo es transformar al asistente desde un sistema básico de control por voz hacia un compañero de IA capaz de gestionar tareas complejas en iOS, iPadOS y macOS.

Por su parte, la nueva versión del asistente tendrá la capacidad de acceder a datos personales almacenados en el dispositivo, reaccionar a la información en pantalla y navegar dentro de las aplicaciones.

De acuerdo con los medios especializados, los usuarios podrán, por ejemplo, solicitar a esta IA que redacte un correo electrónico integrando datos de la web, historiales de mensajes, eventos del calendario y notas.

Además, Apple transformará a Siri en un chatbot conversacional que competirá directamente con ChatGPT, de OpenAI; Claude, de Anthropic, y Gemini, de Google, lo que permitirá incluso alternar entre estas tecnologías.

Fuentes internas señalaron a Bloomberg que Apple catalogará inicialmente a esta nueva Siri como "beta" y "vista previa", lo que sugiere un lanzamiento gradual y la posibilidad de que se habilite una lista de espera para los usuarios.

Para impulsar este renovado asistente, Apple ha recurrido a un modelo Gemini de Google, empresa que ejerce simultáneamente de rival -tanto en la IA como en dispositivos- y socio.

Además de utilizar la tecnología subyacente de Google mediante un acuerdo multimillonario, Apple alojará gran parte de las operaciones de Siri en los servidores del gigante de las búsquedas, una decisión que podría suscitar dudas sobre la privacidad de los datos, uno de los principales pilares de la marca de la manzana.

Otra de las novedades principales será la inclusión, por primera vez, de una aplicación dedicada de Siri en iOS, iPadOS y macOS para mantener el historial de conversaciones y sincronizar los hilos entre dispositivos a través de iCloud.

La firma también extenderá la tecnología de Visual Intelligence (inteligencia visual) desde el botón físico de control de la cámara hacia una opción directa dentro de la aplicación de la cámara, con capacidades añadidas para reconocer etiquetas nutricionales e información de contacto.

Por su parte, la aplicación Apple Health (Apple Salud) recibirá mejoras para el rastreo de azúcar en sangre y el monitoreo de entrenamientos mediante la cámara, si bien esta última función se retrasaría a versiones posteriores del sistema operativo, según Bloomberg.

La conferencia de WWDC durará del lunes al viernes próximos, pero la mayoría de los anuncios suelen hacerse el primer día con el discurso del actual consejero delegado, Tim Cook, que este año tendrá una fuerte carga simbólica, pues el 1 de septiembre será relevado por John Ternus.

El evento comienza el lunes a las 10:00 hora local de California (17:00 GMT) desde la sede de Apple en Cupertino.