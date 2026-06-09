Ciencia
09 de junio de 2026 a la - 07:45

Estudio alerta del incremento del oleaje en el Pacífico de América y del riesgo que supone

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Santander (España), 9 jun (EFE).- Un estudio liderado por el Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria, en el norte de España, con participación internacional, alerta del notable incremento del oleaje en la costa del Pacífico de América durante las cuatro últimas décadas y el riesgo que representa.

Por EFE

En la investigación, que ha sido publicada en Nature Communications, han participado también científicos de la Universidad de Lisboa y del IHE Delft Institute for Water Education (Países Bajos).

Los investigadores han estudiado los mares de fondo generados en el Océano Austral que viajan a través del Océano Pacífico antes de alcanzar las costas desde Sudamérica hasta Norteamérica. A pesar de originarse a miles de kilómetros de distancia, pueden alcanzar costas lejanas transportando enormes cantidades de energía, explica la UC en una nota de prensa.

"Estos oleajes son especialmente peligrosos debido a que sus periodos son muy largos, lo que intensifica la erosión costera y las inundaciones cuando alcanzan las zonas costeras, incluso cuando su altura es moderada", añade.

Sus impactos pueden amplificarse al combinarse con otros procesos costeros, como mareas altas o anomalías del nivel del mar, lo que puede causar daños en infraestructuras, pérdidas económicas y víctimas en las costas expuestas, sobre todo en zonas de América del Sur y Central, donde estos eventos han causado daños graves en repetidas ocasiones durante las últimas décadas, señala el estudio.

Además de un aumento en potencia y frecuencia del oleaje, los investigadores han identificado tendencias positivas en la altura y periodo de las olas.

En lugar de utilizar enfoques tradicionales, basados en parámetros integrados del oleaje, este trabajo se ha desarrollado con una metodología espectral, que permite aislar y analizar individualmente los mares de fondo del Océano Austral, evitando que su señal quede enmascarada por otros sistemas de oleaje dominantes.

Los investigadores del IHCantabria, Héctor Lobeto, Melisa Menéndez e Íñigo Losada, destacan que comprender estos eventos es esencial para mejorar la resiliencia costera, reforzar los sistemas de alerta temprana y apoyar la adaptación a largo plazo.