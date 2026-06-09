Los expertos alertan del enorme apetito energético de los centros de datos en Irlanda

El Gobierno irlandés aprobó en enero una estrategia energética nacional que daba luz verde a la construcción de nuevos centros de datos después de las restricciones impuestas durante cuatro años por su alto consumo de electricidad.

El llamado Plan de Acción para Grandes Energías (LEAP, en inglés) facilita la construcción de estas instalaciones al permitir que los nuevos centros de datos lleguen a consumir hasta 5,8 gigavatios (GW) de electricidad para 2040.

En su intervención, este martes, ante el Comité sobre Inteligencia Artificial (IA) de las dos cámaras irlandesas, Hannah Daly, profesora de energía sostenible en la University College Cork, instó a los legisladores a examinar en detalle las implicaciones del plan.

La experta, que citó un estudio propio, avisó de que esos 5,8 GW se acercan a la demanda máxima de electricidad jamás registrada en toda la República de Irlanda en todos los sectores de la economía combinados, que alcanzó un récord histórico de 6,02 GW en enero de 2025.

Según cifras oficiales, los centros de datos acapararon el 5 % del consumo de electricidad en Irlanda en 2015, porcentaje que escaló hasta el 22 % en 2024 -el más alto del mundo-, mientras que las autoridades prevén ahora que llegará a representar más de un tercio de toda la demanda nacional en 2030.

En ese contexto, diferentes actores ha manifestado su preocupación ante la gran cantidad de energía que será necesario generar, con posibles consecuencias para la red eléctrica nacional, los precios de la energía y los objetivos climáticos del país.

La Comisión de Regulación de Servicios Públicos (CRU) impuso a finales de 2021 una moratoria al desarrollo de proyectos de grandes consumidores de energía, lo que paralizó el crecimiento de los centros de datos, clave para sostener el sector tecnológico en Irlanda, uno de los motores de su economía.

En un primer paso para atajar estas restricciones, la CRU dictaminó a finales de 2025 que se podrán construir centros de datos que cubran al menos el 80 % de su demanda energética anual con fuentes de electricidad renovables.

El citado LEAP prevé ahora acabar con las trabas a las inversiones de sectores que demandan fuertes suministros de energía, como los semiconductores y el farmacéutico.

El Gobierno se ha comprometido a conceder nuevos permisos a las compañías cuyos proyectos, en un plazo de seis años, garanticen la seguridad del suministro eléctrico y aborden las restricciones de la red.

En opinión de Daly, estas normas aumentarán las emisiones de gases de efecto invernadero y dificultarán el cumplimiento de los objetivos nacionales de reducción de emisiones, lo que podría llevar a las autoridades a incumplir la legislación climática nacional y los acuerdos internacionales.

La reunión de este comité parlamentario se celebra después de que un informe de la ONU señalara a Irlanda como un "caso de advertencia" para otros países que proponen un rápido desarrollo de centros de datos, sobre todo ahora que la IA y los servicios digitales están acelerando aún más la demanda de energía.