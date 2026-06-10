La mayor muestra tecnológica de Corea del Sur pone el foco en los robots y la IA

Con la presencia de robots humanoides capaces de clasificar paquetes de mensajería, entregar productos alimenticios y servir mesas, así como los androides bailarines (con y sin ropa) omnipresentes en este tipo de ferias, el centro de exhibiciones surcoreano COEX se convirtió en una plataforma para destacar los avances del sector.

La decimoquinta edición de la feria, que se celebrará hasta el viernes, cuenta con la participación de 620 compañías y 1.800 puestos de exposición, afirmó Smart Tech Korea en un comunicado.

La organización destacó como novedad en esta edición sus programas diseñados para "impulsar la obtención de resultados comerciales tangibles".

Entre las compañías del sector de la IA destacan Microsoft o Dell Technologies. También está presente el gigante tecnológico estadounidense Nvidia, cuyo director ejecutivo, Jensen Huang, puso fin el pasado lunes a una visita de cuatro días al país asiático.

Huang anunció varios acuerdos con sus socios SK hynix y Naver para expandir la infraestructura dedicada a la IA y la producción de piezas necesarias en la cadena de suministro, y durante su visita subrayó el interés particular del gigante estadounidense en el sector de la IA física.