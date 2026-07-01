China busca establecer un sistema de vigilancia y alerta temprana frente a asteroides

La Administración Nacional del Espacio de China (CNSA) anunció este martes la intención del país de establecer este sistema de defensa, coincidiendo con el Día Internacional del Asteroide.

"Hasta ahora se han descubierto y catalogado en todo el mundo más de 40.000 asteroides cercanos a la Tierra", afirmó el científico jefe del Centro de Investigación sobre Vigilancia y Alerta Temprana de Asteroides, Li Mingtao, al Diario de Ciencia y Tecnología, el periódico oficial del Ministerio de Ciencia y Tecnología del gigante asiático.

Li subrayó que, si bien ninguno ha sido identificado como un objeto que vaya a colisionar con certeza contra la Tierra en un futuro previsible, las preocupaciones por el riesgo de impacto "no son infundadas" ya que "aún queda un gran número de asteroides cercanos sin detectar".

En tierra, el país desplegará múltiples telescopios ópticos de gran apertura en lugares cuidadosamente seleccionados, formando una red geográficamente equilibrada para realizar observaciones del cielo nocturno de largo alcance, amplia cobertura y alta precisión, explicó el científico.

Sin embargo, los telescopios terrestres quedan cegados por el resplandor del sol debido a la dispersión atmosférica, por lo que también planean desplegar una constelación de satélites de vigilancia, libre de las limitaciones atmosféricas y del ciclo día-noche.

China ya ha logrado avances iniciales en modelos y algoritmos de evaluación de riesgos y está desarrollando un sistema operativo de alerta temprana de asteroides cercanos a la Tierra, según la agencia estatal Xinhua.

Li señaló que el mayor riesgo proviene de los asteroides cercanos a la Tierra aún no descubiertos, por lo que "los científicos de todo el mundo están compitiendo para desarrollar capacidades de vigilancia y alerta temprana y catalogarlos".