PlayStation dejará de producir discos físicos de nuevos videojuegos para 2028

A partir de esa fecha, los nuevos videojuegos estarán disponibles en la tienda digital oficial de Sony, PlayStation Store, y en las tiendas físicas únicamente en formato digital, informó la compañía en una publicación de blog.

Sony precisó además que la medida no afectará a los juegos en formato físico que se comercialicen antes de esa fecha.

De acuerdo con el escrito, este cambio se produce como una "evolución natural" de Sony Interactive Entertainment, la empresa detrás de PlayStation, en su búsqueda por adaptarse a las tendencias de consumo, asegurando que la preferencia por los medios digitales supera con creces la de los discos físicos.

"Esta transición nos permitirá alinearnos mejor con la forma en que la mayoría de nuestra comunidad prefiere acceder a los videojuegos y jugarlos hoy en día", reza el escrito.

La decisión también se produce en un contexto de cambios para la industria, marcada por el encarecimiento de las consolas debido, entre otros factores, a la creciente demanda de chips de memoria y almacenamiento por parte de las empresas de inteligencia artificial (IA).