El consumo de alimentos vegetales en niños y adolescentes es insuficiente en todo el mundo

Así, a nivel mundial, los niños y adolescentes consumen cantidades relativamente bajas de alimentos de frutas, verduras, legumbres y frutos secos, desde 1,19 raciones al día en niños menores de un año hasta 3,55 raciones/día en jóvenes de 15 a 19 años.

Por países, los que consumen más alimentos vegetales son Vietnam (4,28 porciones/día), Congo (4,38) y México (5,18), frente a España (1,35 raciones diarias), Pakistán (1,43) y el Reino Unido (1,71).

Estos son los principales datos de un estudio liderado por la Universidad de Tufts (Massachusetts, Estados Unidos) que ha analizado el consumo global de alimentos vegetales saludables en jóvenes (desde el nacimiento hasta los 19) de 185 países entre 1990 y 2018, con datos de la Base de Datos Dietética Global.

Así, mientras que en los países de altos ingresos el consumo disminuye con la edad, en otras regiones aumenta progresivamente durante la adolescencia, aunque permanece por debajo de los objetivos nutricionales.

Entre los factores que se relacionan con una menor calidad de la dieta están el bajo nivel educativo del hogar, vivir en áreas rurales, y ser varón.

Para los autores, estos resultados subrayan la necesidad de implementar enfoques y políticas específicas adaptadas a cada país, ya que la nutrición y las dietas de los jóvenes varían considerablemente de un país a otro, y que estén enfocadas a la equidad, especialmente en poblaciones rurales y en los hogares con menos ingresos.

"Los hábitos alimenticios establecidos durante la infancia pueden influir en la salud a lo largo de la vida; sin embargo, hemos constatado que el consumo de alimentos saludables de origen vegetal sigue siendo bajo entre los jóvenes de todo el mundo”, afirma la primera autora, Sydney Yearley.

"Estos hallazgos constituyen un importante punto de referencia para evaluar el progreso e identificar oportunidades para mejorar el acceso a alimentos nutritivos para niños y adolescentes", subraya.

Por regiones, el análisis apunta que los jóvenes del este y sureste asiático son los que consumen más vegetales sin almidón (verduras ricas en agua), principalmente por preferencias culturales y por que estos alimentos son muy asequibles en los mercados locales, mientras que los jóvenes de América Latina y Caribe son los que toman más vegetales con almidón (con más carbohidratos).

Por el contrario, las regiones con menor consumo de vegetales sin almidón fueron Oriente Medio y norte de África (especialmente en menores de 2 años), sur de Asia -es la región con menos consumo de vegetales en menores de 2 años y el segundo más bajo en menores de 19 años del estudio-, y en los países de la antigua Unión Soviética, donde el consumo de vegetales sin almidón es bajo.

La investigación reveló que en los países ricos el consumo de alimentos de origen vegetal disminuía con la edad, lo que, en su opinión, puede sugerir que factores como la mayor autonomía de los jóvenes, el entorno alimentario (la disponibilidad y la publicidad de los procesados, por ejemplo) o las normas culturales pueden influir en su dieta.

Estos factores, apuntan los autores, hacen que los jóvenes de los países ricos como España reduzcan su ingesta de alimentos vegetales a medida que llegan a la adolescencia, en claro contraste con el resto de las regiones del mundo, donde el consumo aumenta progresivamente con la edad.

El informe señala que, a nivel global, el consumo de alimentos vegetales entre los jóvenes entre 1990 y 2018 aumentó de manera general en todas las regiones -salvo el sur de Asia-, pero sigue quedando lejos de cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

"Cuando los niños no reciben suficientes alimentos adecuados, esto perjudica su salud física y mental, limitando su energía, metabolismo, aprendizaje y estado de ánimo", advierte el autor principal, Dariush Mozaffarian, cardiólogo e investigador de la Universidad de Tufts.

Este estudio "respalda la importancia de identificar las deficiencias y promover soluciones para fomentar el consumo de alimentos vegetales saludables y mínimamente procesados ​​entre los niños de todo el mundo". EFE