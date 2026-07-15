Ciencia
15 de julio de 2026 a la - 09:54

Día Mundial de la Serpiente: cuándo es y por qué se celebra

Pitón australiana.
Pitón australiana.Shutterstock

El Día Mundial de la Serpiente (16 de julio) pone el foco en una pregunta científica clave: qué funciones cumplen estos depredadores y qué cambia cuando desaparecen. La respuesta afecta biodiversidad, salud y producción de alimentos.

Por ABC Color

La ciencia detrás de la efeméride no es “celebrar” a un animal carismático, sino entender un mecanismo de equilibrio: las serpientes son reguladoras de poblaciones. Cuando faltan, se desordenan las redes tróficas (quién come a quién), aumentan ciertos roedores y se amplifican impactos que van desde plagas agrícolas hasta riesgos de zoonosis.

Serpiente insularis azul, Indonesia.
Serpiente insularis azul, Indonesia.

Cuándo es y por qué se celebra el Día Mundial de la Serpiente

El Día Mundial de la Serpiente se conmemora el 16 de julio para promover educación pública, conservación y manejo responsable.

La fecha funciona como recordatorio de un problema recurrente: el miedo y la desinformación llevan a matarlas, incluso cuando no representan una amenaza.

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Serpientes venenosas y no venenosas: qué significa “veneno” en biología

En términos biológicos, una serpiente “venenosa” (más precisamente, venenosa por mordedura) posee glándulas y colmillos que inyectan una mezcla de proteínas y enzimas diseñada para inmovilizar presas y facilitar la digestión.

Mano humana con marcas de mordeduras de serpiente.
Mano humana con marcas de mordeduras de serpiente.

No todas las serpientes tienen ese sistema, y aun dentro de las que lo tienen, la peligrosidad para humanos varía por especie, tamaño y cantidad inoculada.

Las serpientes no venenosas cazan por otras vías: constricción, sujeción y deglución.

Serpiente.
Serpiente.

En ambos casos, su dieta suele incluir roedores, anfibios, aves pequeñas o incluso otras serpientes.

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Para qué sirven las serpientes: servicios ecosistémicos poco visibles

Su aporte más directo es el control biológico. Al limitar roedores, pueden reducir daños en cultivos y la disponibilidad de reservorios de patógenos.

Serpiente negra enrollada alrededor de la mano de una persona.
Serpiente negra enrollada alrededor de la mano de una persona.

Además, son presas de aves rapaces y mamíferos, y por eso sostienen niveles superiores de la cadena alimentaria.

Serpiente blanca enrollada alrededor de una rama en un estudio.
Serpiente blanca enrollada alrededor de una rama en un estudio.

Incluso el veneno, estudiado como “biblioteca” de moléculas bioactivas, inspira investigaciones en farmacología y antivenenos.

Importancia ecológica: qué pasa cuando se las elimina

Eliminar serpientes no “limpia” un ambiente: lo simplifica. En ecología, menos depredadores suele significar más fluctuaciones extremas de presas, cambios en la vegetación y en la estructura del hábitat.

Serpiente cobra.
Serpiente cobra.

Ese efecto cascada es parte de por qué conservarlas importa, especialmente en zonas donde el avance urbano y agrícola reduce refugios y altera ciclos de reproducción.

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Mitos comunes sobre las serpientes

Una idea extendida es que “persiguen” a las personas: en general, evitan el conflicto y se desplazan buscando refugio.

Serpiente china (Orthriophis taeniurus).
Serpiente china (Orthriophis taeniurus).

Tampoco “hipnotizan” ni “buscan leche”; esos relatos suelen nacer de encuentros en corrales o casas rurales donde entran por alimento (roedores) o abrigo.

Qué hacer si encuentro una serpiente

Si te cruzás con una, no la manipules: mantené distancia, dejale una vía de escape y alejá a mascotas y chicos.

Serpiente.
Serpiente.

Si está en un lugar de riesgo (patio, escuela, galpón), lo más seguro es llamar a servicios de protección de fauna local, defensa civil o un servicio de rescate.

Ante una mordedura, buscá atención médica urgente: no cortes, no succiones, no apliques torniquetes y evitá moverte de más para no acelerar la dispersión del veneno.