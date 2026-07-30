Descubren un sistema de fallas que se ha reactivado en la Antártida

Durante décadas, la comunidad científica ha considerado que el margen pacífico de las islas Shetland del Sur había quedado geológicamente inactivo tras la desaparición de la subducción en la región.

Sin embargo, los datos recopilados para este estudio indican que esta zona está siendo afectada por un sistema de fallas activo que no había sido identificado hasta ahora.

Para el equipo investigador esta reactivación está relacionada con la propagación hacia el oeste de la South Scotia Ridge, uno de los límites de placas más activos de la Antártida.

La deformación asociada a esa estructura se estaría transfiriendo hacia una región considerada hasta ahora geológicamente estable, generando una nueva etapa de actividad tectónica en un antiguo margen de subducción.

“Lo más sorprendente es que estamos observando cómo la Tierra puede volver a activar estructuras que parecían ‘apagadas’ desde hace millones de años”, señalan los autores.

Además de documentar nuevas fallas activas, la investigación demuestra que esta deformación está modificando de forma significativa el paisaje submarino.

Entre los efectos observados destacan la formación de cuencas tectónicas, la reorganización de cañones submarinos, la deformación de los sedimentos post-subducción de la fosa y la aparición de volcanes de fango activos.

Los datos también apuntan a que la actividad tectónica está compartimentando sectores de la plataforma continental, generando distintos bloques que se mueven de forma diferencial.

"Estas observaciones permiten comprender mejor algunos patrones geológicos y geodésicos detectados previamente en la zona, cuya explicación permanecía abierta y tienen implicaciones que van más allá del contexto antártico", subraya uno de los autores, Ricardo León (IGME-CSIC).

"El trabajo constituye además una de las primeras demostraciones geofísicas directas de un fenómeno que hasta ahora solo había sido propuesto en otros lugares del mundo y abre nuevas vías de investigación sobre los mecanismos de transferencia de deformación entre placas tectónicas", apunta Roger Urgeles (ICM-CSIC), en un comunicado.

El trabajo es fruto de los datos recopilados por el proyecto de investigación ICEFLAME en la Antártida, que abanderan las dos citadas instituciones científicas españolas para estudiar cuestiones como el impacto del retroceso glaciar o los procesos geológicos en las emisiones submarinas de metano en el margen continental.