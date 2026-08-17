La afición de Burnham por las redes sociales siembra dudas sobre su interés en regularlas

En una intervención en el Festival de Edimburgo sobre el alcance de la influencia de las grandes tecnológicas, Kidron resaltó que en las casi cuatro semanas que lleva en el cargo, Burnham no ha dado pistas de cómo piensa proteger a la infancia del abuso digital o cómo piensa limitar el alcance de las redes sociales.

Por el contrario, sí ha dado muestras -ampliamente comentadas en numerosos medios- de su afición por usar las redes, en línea con los políticos que las ven como "un arma que pueden usar a favor o en contra de sus propios intereses, y eso es un problema", según recoge The Times.

"Me preocupa que no habla de las redes sociales tanto como las usa", resumió la baronesa.

Burnham ha llamado la atención por el uso muy activo que hace de las redes sociales para anunciar o explicar sus políticas, sea desde Facebook o desde TikTok pasando por X e Instagram-, un detalle muy novedoso en comparación con su predecesor Keir Starmer.

Sin embargo, Starmer sí mostró cierta firmeza en cuanto a las medidas para limitar el alcance de las redes, como cuando anunció el pasado junio, poco antes de dejar el cargo, la prohibición del uso de las redes para menores de 16 años, prohibición que entrará en vigor en 2027.

"Una prohibición total es la decisión correcta (...) No estoy dispuesto a comprometer la seguridad y la felicidad de nuestros hijos", dijo entonces Starmer.