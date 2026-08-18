SpaceX avanza en el Índico en primer rescate marítimo de una Starship lanzada desde EEUU

"Tras aproximadamente 24 días en el mar, el equipo de recuperación de SpaceX guió exitosamente a Starship hasta una ubicación justo frente a la costa de la Isla de Navidad", informó en un mensaje en la red social X.

Allí, un equipo de ingenieros de SpaceX realizará "un análisis adicional del vehículo en aguas más tranquilas" antes de proceder a devolver la etapa superior de la nave a la Starbase, sede de la compañía en Texas (Estados Unidos).

De devolver la Starship a Estados Unidos será el primer rescate exitoso de la icónica nave reutilizable de SpaceX tras amerizar en el océano.

La Starship fue lanzada desde Texas al espacio el pasado 24 de julio en el marco del decimotercer vuelo de prueba de la nave y amerizó de forma controlada casi una hora y media después de su despegue.

Fue también el segundo lanzamiento del propulsor Super Heavy, que constituye la primera de las dos fases del vehículo espacial, y el primero en el que la Starship estaba equipada con veinte satélites Starlink V3 de nueva generación.

A diferencia de la Starship, SpaceX sí cuenta con experiencia en la recuperación de la primera etapa de la nave mediante los brazos mecánicos de la torre de lanzamiento en su base de Texas.

El lanzamiento se realizó después de dos aplazamientos: el primero de ellos, el 16 de julio, debido a un fallo en el encendido de varios motores que obligó a abortar la operación, y el segundo motivado por las malas condiciones meteorológicas.

Esta fue la segunda misión de prueba del tercer modelo de la Starship en lo que va de año, después de la que tuvo lugar en mayo.

La NASA sigue de cerca el programa de la empresa de Elon Musk, ya que necesita esta tercera versión de la nave espacial para transportar astronautas a la superficie lunar en la misión Artemis.

La misión tripulada a la Luna fue aplazada para principios de 2028, en parte debido a los retrasos en el desarrollo del cohete.

SpaceX compite directamente con Blue Origin, la compañía aeroespacial del magnate Jeff Bezos, que ofrece su sistema Blue Moon como alternativa.