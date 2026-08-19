Fracasa el rescate del telescopio Swift y la NASA confirma su caída a finales de año

"Debido a un problema persistente con el control de altitud de una nave espacial comercial (...) la nave LINK no capturará ni impulsará un satélite de la agencia a mayor altitud para extender su misión científica, como estaba previsto", informó -en un comunicado- la agencia espacial.

La nave fue desarrollada en 2025 por la compañía LINK y enviada al espacio el mes pasado con el objetivo de capturar el satélite y elevar su órbita para impedir la caída descontrolada.

Un plan que originalmente sonaba complicado, puesto que el satélite no posee asas ni puntos de anclaje, y que tuvo que ser descartado con la nave ya en el espacio.

El proceso habría llevado cerca de un mes, durante el que los expertos pensaban averiguar la mejor forma de interceptar el satélite y empujarlo a una órbita superior.

Una vez desestimado, la NASA expresó que el telescopio continuará con su declive hacia las capas más bajas de la atmósfera terrestre, donde se desintegrará durante su reingreso.

La agencia espacial señaló que la nave LINK seguirá trabajando en las proximidades del telescopio "para demostrar capacidades clave para el futuro de la exploración espacial" y "recopilar la mayor cantidad de datos posible para fundamentar las futuras operaciones de mantenimiento de satélites".

Valorado en unos quinientos millones de dólares, el Swift ha sido desde 2004 una de las principales herramientas para estudiar el cosmos. Gira alrededor de la Tierra en busca de las explosiones más potentes del universo, los llamados estallidos de rayos gamma.

El telescopio Swift no tiene motor, así que no puede corregir su rumbo por sí mismo. Aunque a cientos de kilómetros de altura la atmósfera es extremadamente tenue, el poco aire que queda genera resistencia y lo frena gradualmente, lo que provoca que pierda altura.

Otro telescopio que también enfrenta el reto de la pérdida gradual de altitud es el Hubble. Con más de treinta años en órbita y sin un motor propio, su trayectoria también se degrada lentamente.