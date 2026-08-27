Un eclipse parcial de Luna será visible desde Cuba este jueves

“Los horarios corresponden al meridiano 75 de Greenwich y están calculados por el Instituto de Geofísica y Astronomía para la posición del Morro de La Habana”, puntualizó la institución cubana.

Además de Cuba, este eclipse parcial se podrá ver en distintos puntos de América, Europa y África. La agencia estadounidense NASA estima que más de 3.300 millones de personas en el mundo seguirán alguna de las fases.

El Insmet especifica que la Luna estará inmersa en el cono de sombra profunda tres horas y 18 minutos y luego, durante las primeras horas de la madrugada de este viernes, recuperará su brillo normal en el plenilunio.

“En la fase máxima, la Luna estará a 385.279 kilómetros de la Tierra y quedará en el cenit sobre las selvas de Mato Grosso, Brasil, mientras se va desplazando por la constelación de Acuario”, indicó el instituto, lo que significa que la luna se verá cada vez más cerca en el horizonte.

Durante un eclipse lunar, el Sol, la Tierra y la Luna se alinean y la sombra del planeta se proyecta sobre el disco lunar, que gradualmente se tiñe de color rojizo porque la atmósfera terrestre filtra la luz del sol y bloquea gran parte de los tonos azules dejando pasar sobre todo la luz roja. Por este motivo se conoce a este fenómeno como "Luna de sangre".

A diferencia de los eclipses de sol, como el que tuvo lugar en España el 12 de agosto, el fenómeno puede ser observado sin necesidad de gafas o filtros especiales.

Este siglo habrá 230 eclipses lunares, sumando los penumbrales, parciales y totales y el próximo eclipse parcial de Luna será el 12 de enero de 2028.