La lactancia materna se asocia a menos de genes de resistencia a antibióticos en bebés

La leche humana, además de nutrientes, aporta compuestos bioactivos capaces de influir en la salud futura del bebe y su composición influye en cómo se configura la comunidad de microorganismos intestinales durante los primeros meses y en la presencia de genes de resistencia a antibióticos en estas bacterias.

El trabajo encabezado por el español Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) identifica que las diferencias en la composición de la leche entre madres, determinadas en parte por factores genéticos, pueden favorecer la presencia de comunidades bacterianas intestinales más equilibradas y condicionar la aparición de genes de resistencia.

La investigación, coordinada por el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA-CSIC), apunta que en este proceso desempeñan un papel relevante los HMO, el tercer componente más abundante de la leche materna y cuyas concentraciones fluctúan durante la lactancia y varían entre individuos.

La promoción de la lactancia materna "parece ser una estrategia efectiva para reducir los genes de resistencia a antimicrobianos presentes en las comunidades bacterianas intestinales durante una etapa crítica en la formación de la microbiota”, destaca la investigadora del IATA María Carmen Collado, en una nota del CSIC.

La resistencia antimicrobiana es uno de los principales desafíos globales de salud pública y, aunque tradicionalmente se ha relacionado con el uso de antibióticos, las bacterias intestinales comienzan a adquirir y establecer genes de resistencia desde los primeros momentos de vida.

Para estudiar cómo se configura ese proceso, el equipo analizó muestras fecales de 57 bebés de un mes de edad pertenecientes a una cohorte española de un grupo formado por madres y sus bebés a los que se sigue hasta los seis años para estudiar cómo se forma y evoluciona la microbiota.

En el estudio también se analizaron muestras de leche de las madres y los resultados se validaron en una cohorte de Países Bajos con datos de 199 lactantes.

El análisis mostró que el tipo de parto y la alimentación son factores determinantes en la composición del resistoma.

Los bebés nacidos por cesárea presentaron diferencias en la diversidad de genes de resistencia a antibióticos respecto a los nacidos por parto vaginal, mientras que la lactancia materna exclusiva se relacionó con una menor abundancia y diversidad de estos genes.

Una de las principales aportaciones del estudio -destaca el CSIC- es identificar la relación entre determinados componentes bioactivos de la leche materna y la composición del resistoma infantil.

El equipo analizó los HMO, un grupo de moléculas complejas que no son digeridas por el bebé, pero que actúan como un alimento específico para algunas bacterias beneficiosas del intestino, favoreciendo su crecimiento y contribuyendo al equilibrio de la microbiota intestinal.

La cantidad y el tipo de estos oligosacáridos varían entre madres y dependen, en parte, de una característica genética conocida como estado secretor, relacionada con el gen FUT2.

Las madres con estado secretor producen una leche con una composición diferente de HMO y, en general, con mayores concentraciones de algunos de estos compuestos.

"Los HMO actúan como moduladores ecológicos de la microbiota intestinal: favorecen el crecimiento de microorganismos capaces de utilizarlos y pueden limitar la expansión de bacterias portadoras de determinados genes de resistencia", detalla Collado.

El equipo señala que aún se necesita ampliar los análisis y realizar estudios longitudinales más extensos para comprender mejor los mecanismos y determinar hasta qué punto se puede intervenir sobre esos procesos.