El ADN antiguo revela que el "guepardo americano" no era un guepardo

"Estos felinos eran extraordinariamente adaptables, al igual que los pumas en toda su área de distribución actual", explica Molly Cassatt-Johnstone, autora principal del estudio y profesora de la UC Santa Cruz.

El ´guepardo americano´ habitó las praderas de Norteamérica durante el Pleistoceno, hace entre 2,5 millones y 16.000 años y, según los fósiles hallados hasta la fecha, tenía un cuerpo esbelto, extremidades delanteras largas y grandes cavidades nasales, características propias de animales veloces como los guepardos o los caballos.

"Es realmente sorprendente y emocionante identificar otro depredador presente en Beringia", dice Cassatt-Johnstone, en referencia a la antigua región que conectaba el noreste de Asia con el noroeste de América del Norte durante el Pleistoceno, donde vagaban los mamuts lanudos y otros grandes mamíferos que probablemente también se extinguieron cuando la última edad de hielo dio paso al Holoceno, un periodo más cálido. EFE