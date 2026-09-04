Ciencia
04 de septiembre de 2026 a la - 12:05

El ADN antiguo revela que el "guepardo americano" no era un guepardo

Imagen sin descripción

Los autores han descubierto que este icónico felino no era un verdadero guepardo, sino un pariente altamente adaptable del puma que en el Ártico se especializó en alimentarse de peces para sobrevivir, mientras que en el sur, en regiones como Wyoming y Florida, vivían como depredadores generalistas en pastizales templados.

Por EFE

"Estos felinos eran extraordinariamente adaptables, al igual que los pumas en toda su área de distribución actual", explica Molly Cassatt-Johnstone, autora principal del estudio y profesora de la UC Santa Cruz.

El ´guepardo americano´ habitó las praderas de Norteamérica durante el Pleistoceno, hace entre 2,5 millones y 16.000 años y, según los fósiles hallados hasta la fecha, tenía un cuerpo esbelto, extremidades delanteras largas y grandes cavidades nasales, características propias de animales veloces como los guepardos o los caballos.

"Es realmente sorprendente y emocionante identificar otro depredador presente en Beringia", dice Cassatt-Johnstone, en referencia a la antigua región que conectaba el noreste de Asia con el noroeste de América del Norte durante el Pleistoceno, donde vagaban los mamuts lanudos y otros grandes mamíferos que probablemente también se extinguieron cuando la última edad de hielo dio paso al Holoceno, un periodo más cálido. EFE