La Cumbre del Espacio en París busca relanzar el papel de la UE en la carrera aeroespacial

Esta cumbre, que tendrá lugar en el Grand Palais, reunirá a varios jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos el anfitrión y promotor de la cita, el presidente francés Emmanuel Macron, y a responsables supranacionales como la presidenta de la Comisión Europea (CE), Úrsula von der Leyen.

Asimismo, está prevista la participación de empresas punteras del sector. Sin embargo, el Elíseo evitó confirmar si estarán o no las dos más dominantes, Blue Origin (Jeff Bezos) y SpaceX (Elon Musk), después de que la prensa francesa informase de que ambas faltarán a la cita por supuestas presiones de Estados Unidos.

"No tenemos informaciones oficiales, así que no podemos estar comentando lo que sale en la prensa", puntualizó la Presidencia francesa.

La Cumbre del Espacio, la primera en el ámbito mundial sobre esta área, según reivindica el Elíseo, buscará también tejer consensos internacionales sobre aspectos sensibles del sector aeroespacial, como el del espectro radioeléctrico y de frecuencias dirigidas a la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones, organismo de la ONU que regula las bandas de frecuencia y las órbitas satelitales).

"Aquí no hay un espacio suficiente de consenso, algo difícil porque es particularmente estratégico", reconoció la Presidencia francesa.

La cita, copresidida por Alemania, buscará elaborar "la visión europea para los próximos diez años", en un momento en el que el espacio "se va privatizando por parte de superpotencias, especialmente China y Estados Unidos".

Por ello, estarán encima de la mesa proyectos considerados de soberanía europea como la constelación de satélites IRIS², lo que contrasta con lo que países miembros de la UE y de la Agencia Espacial Europea (ESA, en sus siglas en inglés), como Alemania, han decidido hacer, pues Berlín quiere montar su propia constelación.

"Francia no se posiciona sobre el deseo de Alemania de tener su propia constelación (...) IRIS² es de uso dual (civil y militar), la de Alemania militar. Lo que sí esperamos es el compromiso con IRIS² de sus socios, como la propia Alemania, Italia, Polonia o España", indicó el Elíseo.