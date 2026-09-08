Relacionan el monóxido de carbono exhalado con un menor riesgo de párkinson

Diversos estudios han observado una asociación entre el tabaquismo y un menor riesgo de sufrir la enfermedad de Parkinson, pero los mecanismos subyacentes no se entienden bien, por lo que el estudio se preguntó si el monóxido de carbono (CO) podría explicar ese efecto.

“Nuestros hallazgos, escriben los autores, contribuyen a refutar los supuestos efectos protectores frente a la enfermedad de Parkinson asociados específicamente al consumo de tabaco, lo que refuerza aún más la necesidad de controlar el tabaquismo”.

En el estudio se asoció el tabaquismo habitual con un menor riesgo de párkinson, pero también se observó esa relación entre los que nunca habían tenido ese hábito y tenían los niveles más elevados de CO exhalado.

Estos resultados, indica la investigación, "sugieren que la asociación inversa entre el tabaquismo y la enfermedad de Parkinson podría no ser atribuible al consumo de tabaco en sí mismo y aportan pruebas de que la exposición al CO podría contribuir a esta asociación".

Entre las personas que nunca habían fumado, en especial las mujeres, los niveles más elevados de CO exhalado se asociaron con un menor riesgo de párkinson.

En el caso de los fumadores, el tabaquismo habitual se asoció “de forma significativa” con un mayor riesgo de cáncer de pulmón, cardiopatía isquémica, ictus y mortalidad por todas las causas, pero también con un menor riesgo de párkinson.

La investigación de tipo observacional, que no establece causa-efecto, realizó un seguimiento de unos doce años de una población fumadora y no fumadora de más 500.000 adultos, entre 30 y 79 años, de diversas zonas geográficas de China.

El estudio recuerda que hay ensayos clínicos que han indicado que el CO en dosis bajas puede administrarse “de forma segura dentro de unos rangos de exposición definidos” y se están haciendo investigaciones para evaluar específicamente la seguridad, la tolerabilidad y la farmacocinética de un medicamento líquido oral de CO en dosis bajas, en pacientes con párkinson.