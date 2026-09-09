Cumbre del Espacio canaliza 5.000 millones de euros para reforzar el aeroespacial europeo

Promovida por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, la cita, que termina mañana, también dio que hablar en su jornada inaugural por las ausencias. A pesar de que el encuentro está copresidido por Alemania, su canciller, Friedrich Merz, no figura entre la quincena de jefes de Estado y de Gobierno que sí asisten a la cumbre.

Tampoco participaron dos de los principales actores del sector del espacio, Blue Origin (Jeff Bezos) y SpaceX (Elon Musk).

En ese contexto, Macron anunció que el evento ha servido para la firma de contratos e inversiones contabilizados en 51 proyectos por valor de 5.000 millones de euros, que recaen básicamente en firmas francesas, pero también en grandes consorcios europeos como Airbus. Otras empresas europeas, como la española Hispasat, están también implicadas en los acuerdos.

Macron destacó el de la red satelital Amazon Leo, que confía seis lanzamientos adicionales del Ariane 64 a la compañía francesa de transporte espacial Arianespace, elevando así a 24 el número total de lanzamientos previstos en el marco de su acuerdo, frente a los 18 anteriores.

Estas nuevas misiones se llevarán a cabo de aquí a 2031 desde el Centro Espacial Guayanés.

El presidente francés participó en una mesa redonda con varios astronautas internacionales, entre ellos el francés Thomas Pesquet y la española Sara García Alonso, bajo la vidriera del Grand Palais, la mayor bóveda de cristal y acero de Europa construida para la Exposición Universal de 1900.

Asimismo, durante la Cumbre, se han acordado dos lanzamientos en cohetes Ariane 64 entre 2027 y 2028 para renovar la constelación LEO OneWeb y preparar el camino hacia la red europea IRIS².

Eutelsat alojará también hasta 96 sensores térmicos de OroraTech en satélites OneWeb para detección de incendios.

En una mesa redonda, el comisario europeo de Defensa y Espacio, el lituano Andrius Kubilius, advirtió del riesgo de "fragmentación" en la manera en que los países de la Unión Europea (UE) se plantean el ámbito del espacio y abogó por una cooperación más estrecha.

"Lanzamientos de cohetes europeos realizados desde Europa, esa es una de nuestras más claras prioridades. Hay una gran demanda de lanzamientos", agregó Kubilius, quien compartió una mesa redonda con el presidente ejecutivo de Arianespace, David Cavaillolès, y el de la alemana Isar Aerospace, Daniel Metzler.

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Úrsula von der Leyen, intervendrá este jueves en la cumbre junto a Macron.

Por su parte, el ministro de Educación Superior e Investigación de Francia, Philippe Baptiste, aseguró en la apertura de la cita que "no hay suficientes mujeres en el espacio" e instó a incluir "más".

Baptiste estimó que la UE ha de "reforzar su autonomía estratégica" porque el bloque "no debe dejar que ninguna nación se apodere del espacio", en alusión a la carrera entre Estados Unidos y China, y manifestó que ámbitos críticos, como el de las telecomunicaciones, dependen del espacio.

El ministro citó el programa de la constelación de satélites europeos IRIS² como uno de los proyectos que han de ser prioritarios. La CE ya anunció 15.700 millones de euros para su concesión.