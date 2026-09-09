Los astronautas de la Shenzhou-23 imparten una clase virtual desde la estación espacial

Los astronautas Zhu Yangzhu, Zhang Zhiyuan y Li Jiaying ejercieron de profesores espaciales para más de 200 alumnos de primaria y secundaria de Hong Kong y Macao que siguieron la clase desde el Tsuen Wan Public Ho Chuen Yiu Memorial College de Hong Kong, centro del que es antigua alumna Li, mientras que la retransmisión en directo también se pudo ver desde canales de televisión locales y en otros centros escolares.

El acto incluyó explicaciones científicas, demostraciones realizadas a bordo de la estación espacial y preguntas de los estudiantes, seguidas de un diálogo en directo entre los astronautas y los alumnos de Hong Kong y Macao, que pudieron conocer de primera mano la vida en la nave de los tripulantes chinos.

Durante la lección, según reportó la cadena estatal CCTV, los astronautas realizaron una serie de experimentos que ilustran las peculiaridades del entorno espacial, entre ellos la propiedad del eje fijo de un giroscopio en microgravedad, la disposición de los tres módulos de la estación y la cocina espacial, además de hornear un pastel, hacer ejercicio en una cinta de correr espacial y escurrir el agua de una toalla húmeda.

La circular que presentó el programa señaló que este "infrecuente diálogo entre el espacio y la Tierra" constituye una valiosa actividad de educación en ciencia aeroespacial capaz de ampliar los conocimientos de los estudiantes y despertar su interés por el aprendizaje, informó el diario South China Morning Post.

"Espero que los estudiantes se tomen en serio las matemáticas y las ciencias, construyan una base sólida en idiomas, se familiaricen con distintas materias y aprendan a conectar los conocimientos de diferentes campos para poder aplicarlos en el futuro", afirmó Li según el medio hongkonés durante la retransmisión, en la que instó a los jóvenes a ser valientes a la hora de perseguir sus sueños.

Los astronautas, que llegaron a la estación espacial china el pasado 25 de mayo, han completado con éxito tareas de relevo en órbita y de manejo externo de cargas útiles de aplicación, así como su primera misión extravehicular, en la que instalaron dispositivos de protección contra desechos espaciales y realizaron labores de mantenimiento.

La Tiangong (Palacio Celestial, en chino) está diseñada para operar al menos diez años y podría convertirse en la única estación espacial habitada del mundo una vez se retire del servicio la Estación Espacial Internacional, prevista para finales de esta década.