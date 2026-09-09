Macron anuncia 5.000 millones de euros de inversiones en el sector espacial europeo

Esta información se suma a los 15.700 millones anunciados por la Comisión Europea consagrados a la concesión de la constelación de satélites europeos IRIS².

A la cumbre fueron invitados 120 países, pero ha habido importantes bajas de última hora. El canciller alemán, Friedrich Merz, no estará finalmente, a pesar de que el encuentro está copresidido por Alemania, y tampoco participarán dos de los principales actores del sector del espacio, Blue Origin (Jeff Bezos) y SpaceX (Elon Musk).

Entre los anuncios más destacados, figura el de la red satelital Amazon Leo, que confía seis lanzamientos adicionales del Ariane 64 a la compañía francesa de transporte espacial Arianespace, "elevando así a 24 el número total de lanzamientos previstos en el marco de su acuerdo, frente a los 18 anteriores", indicó la presidencia francesa, en un comunicado.

Estas nuevas misiones se llevarán a cabo de aquí a 2031 desde el Centro Espacial Guayanés.

Asimismo, durante la Cumbre, se han acordado dos lanzamientos en cohetes Ariane 64 entre 2027 y 2028 para renovar la constelación LEO OneWeb y preparar el camino hacia la red europea IRIS².

Entre los nuevos proyectos, figura el de Eutelsat (Francia), que pedirá hasta 229 satélites OneWeb adicionales a Airbus Defence and Space (Francia), "lo que permitirá renovar y ampliar progresivamente la constelación hasta 2034".

Eutelsat alojará también hasta 96 sensores térmicos de OroraTech en satélites OneWeb para detección de incendios.

Además, Arianespace lanzará la cápsula de carga 'Nyx' de The Exploration Company a la ISS, colocará el satélite surcoreano KOREASAT 9 en órbita GTO (2S 2028) y formaliza acuerdos con EnduroSat (Bulgaria) e ICEYE (Finlandia).

Respecto a otros lanzadores, MaiaSpace (Francia) cerró su primer contrato internacional con la japonesa iQPS para su lanzador reutilizable (2027), y la firma RIDE! lanzará dos satélites para la empresa india TakeMeToSpace.

Según el Elíseo, constan dos acuerdos con participación española. El consorcio SpaceRise, integrado por los operadores satelitales Eutelsat, SES (Luxemburgo) e Hispasat (España), anunció la firma de contratos industriales tras la conclusión del primer hito del contrato de la constelación europea de conectividad satelital segura IRIS² con la Comisión Europea.

Asimismo, la española Integrasys, especializada en el desarrollo de software de comunicaciones críticas y posicionamiento, participará con la francesa Aldoria en EO BLINDING, un proyecto de 6 millones de euros respaldado por el Fondo Europeo de Defensa (FED).