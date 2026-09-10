Ariane 6 llevará una cápsula europea Nyx de carga a la Estación Espacial Internacional

La misión, que se realizará con un Ariane 6 desde la base espacial europea de Kourou, en la Guayana Francesa, forma parte de la iniciativa ALADDIN de la Agencia Espacial Europea (ESA), destinada a desarrollar una capacidad europea autónoma para transportar carga hacia y desde la órbita terrestre baja.

En un comunicado, la presidenta de TEC y directora del programa Nyx, Najwa Naimy, dijo que la empresa está "encantada" de haber elegido a Arianespace para el vuelo inaugural de Nyx, al considerar que el acuerdo combina la experiencia del principal operador europeo de lanzamientos con las capacidades de una nueva generación de vehículos espaciales fabricados en Europa.

La capsula Nyx, que está diseñada para transportar carga hasta la órbita terrestre baja y devolverla a la Tierra, forma parte de los esfuerzos europeos por desarrollar servicios comerciales de transporte espacial y reforzar la autonomía de Europa en el acceso al espacio.

Naimy destacó la flexibilidad de la cápsula, diseñada para operar con distintos sistemas de lanzamiento y alcanzar diferentes destinos.