Exempleado de Anthropic advierte sobre IA, Apple lanza iPhone Duo y más clics tecnológicos

Apple anunció su primer teléfono plegable, bautizado como 'iPhone Duo', con un tamaño similar al de un pasaporte y con una pantalla de 5,4 pulgadas- que costará 1.999 dólares. Al desplegarse, la pantalla alcanza las 7,6 pulgadas, el mayor tamaño visto hasta la fecha en un iPhone.

El modelo recuerda al Galaxy Z Fold 8 de Samsung, pero el nuevo director ejecutivo de Apple, John Ternus, afirmó en el evento de presentación: "Partimos de la experiencia que deseábamos (...) que resultara tan natural e intuitiva como la del iPad".

Jacob Coxon, ingeniero británico de software, advirtió de que quienes desarrollan inteligencia artificial (IA) "creen que podrá matarnos a todos al final de esta década", porque "no hay otra actividad humana que suponga este nivel de amenaza". En un hilo de X, Coxon afirmó que se está subestimando el poder de esta tecnología, ya que los proyectos de IA "serán pronto sistemas sobrehumanos que podrán jaquear cualquier cosa", ganar poder y recursos.

Coxon, de 27 años y a quien medios especializados identifican como uno de los desarrolladores de GPT-4o y GPT-4.5, presentó su dimisión de Anthropic porque considera que esta compañía y OpenAI, para la que había trabajado, "no están actuando con responsabilidad".

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, reclamó un esfuerzo internacional coordinado y a gran escala para acordar garantías de seguridad en torno a estas tecnologías, ante el riesgo de que los sistemas más avanzados lleguen a ser tan poderosos que se vuelvan incontrolables.

Alertó de que un reducido grupo de personas concentra un poder "casi ilimitado" sobre el desarrollo de la IA, que el retraso en establecer una regulación beneficia principalmente a las grandes empresas tecnológicas y puso como ejemplo sistemas capaces de escapar de sus entornos de prueba o de chantajear a sus propios desarrolladores para impedir que sean apagados, situaciones que, a su juicio, demostrarían que la tecnología ha adquirido un poder excesivo.

La empresa OpenAI comenzó a implementar ChatGPT-6 Astra, su último modelo IA, considerado el mejor hasta la fecha al introducir un avance en la autonomía de agentes y ciberseguridad avanzada que reduce la intervención humana.

Astra sustituye al ChatGPT 5.6 Sol, que lanzó la compañía en julio, con el propósito de optimizar la rapidez y potenciar la ejecución de tareas con una intervención humana mínima. Sus campos de aplicación abarcan desde la preparación de impuestos y el renderizado arquitectónico hasta el desarrollo integral de videojuegos y la posibilidad de "ejecutar estrategias novedosas" ante ciberataques.

La compañía Tetris, con sede en Hawái y Nevada, negó haber participado en la creación del videojuego 'Build the Wall' ('Construye el muro'), lanzado por la Casa Blanca y en el que se construye un muro fronterizo emulando la mecánica del popular juego, y advirtió de posibles acciones legales.

La empresa cree "en el poder de unir a la gente, no de dividirla" y envió un mensaje de "amor" a sus seguidores, después de que el Gobierno de Donald Trump lanzara la página web 'Arcade', que reúne cinco videojuegos inspirados en algunas de las políticas promovidas por el presidente, entre ellos 'Rio Run', basado en el juego 'Snake' ('Serpiente'), que ofrece patrullar la frontera a lo largo del río Grande y detener a personas que intentan cruzar.

La empresa de robótica de San Francisco Tau Robotics comenzó a implementar un programa piloto, por 30 dólares la hora, de robots humanoides que realizan tareas domésticas en hogares y oficinas, como aspirar, limpiar la cocina y sacar la basura, un negocio que pretende extender al mundo.

El director ejecutivo de la compañía, Alex Koch, aseguró que los servicios de robots superarán el desempeño humano en el futuro. La reserva solo se puede hacer por invitación y contempla una hora de limpieza, excluyendo los baños y dormitorios, ya que el robot solo entrará en estas estancias si el cliente lo solicita, supervisado de forma remota por una persona.

México ampliará en el último trimestre de 2026 su sistema de alertas por telefonía celular en el caso de sismos, huracanes, incendios, actividad volcánica y deslaves, informaron autoridades federales.

El país incorporará una nueva Alerta Máxima destinada a riesgos por lluvias severas, frentes fríos extremos, olas de calor y episodios de mala calidad del aire, y otras contingencias ambientales. La modificación contempla avisos de Protección Civil que podrán emitirse con horas o días de anticipación sobre posibles impactos, medidas preventivas o recomendaciones ante emergencias.

Las plataformas ChatGPT, de OpenAI; Gemini, de Google; Claude, de Anthropic, y Grok, de SpaceXAI, sufrieron una caída a nivel global, en más de 70 países, según el portal especializado DownDetector.

ChatGPT fue la más afectada, con casi 38.000 usuarios en EE.UU. que reportaron problemas, un 80 % de ellos relacionados con el chatbot, un 8 % con el asistente especializado en código, Codex, y un 7 % con la aplicación. Por su parte, Claude indicó que registraba "errores elevados en varios modelos".