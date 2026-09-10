Seis premios Nobel contagiarán su pasión científica en el festival Passion for Knowledge

El presidente y el director del DIPC, Pedro Miguel Etxenike y Ricardo Díez, junto al consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez, presentaron este jueves la programación abierta de este certamen, que busca acercar el conocimiento a la ciudadanía, fomentar el pensamiento crítico y reivindicar la ciencia como parte esencial de la cultura.

El programa de este año incluye numerosas actividades, entre las que destacan las conferencias plenarias que tendrán lugar en el teatro Victoria Eugenia de San Sebastián con la participación de científicos de referencia mundial.

Entre ellos figuran varios premios Nobel de Física como Anne L’Huillier, una de las pioneras de la ciencia de los attosegundos; Brian Schmidt, reconocido por el descubrimiento de la expansión acelerada del universo, y Wolfgang Ketterle, quien observó por primera vez la condensación de Bose-Einstein en un gas y evidenció un nuevo estado de la materia.

Asimismo, participarán en estas conferencias Marcus du Sautoy, uno de los divulgadores científicos más reconocidos del mundo, que explora cómo las matemáticas dan forma a todo, desde el arte y la música hasta la inteligencia artificial y la creatividad humana, o la escritora Siri Hustvedt, Premio Princesa de Asturias de las Letras en 2019, cuya obra explora las conexiones entre literatura, neurociencia, filosofía y psicología.

En formato de entrevista, el Premio Nobel de Química Jean-Marie Lehn y Pedro Miguel Etxenike conversarán sobre los valores de la ilustración y la importancia del pensamiento crítico.

Este año el festival estrena un nuevo espacio, Nuevas Voces, en el que referentes contemporáneos de la ciencia y la divulgación ofrecerán nuevas miradas sobre los grandes retos.

La paleoantropóloga María Martinón-Torres, el físico teórico Román Orús y el matemático y divulgador Eduardo Sáenz de Cabezón participarán en esta nueva sección, que incluirá diálogos, entrevistas y presentaciones.

Como novedad, el festival acogerá una jornada dedicada a reflexionar sobre la salud mental y el bienestar en el ámbito de la investigación, con especial atención a las desigualdades y dificultades que afrontan las mujeres a lo largo de su carrera científica.