Parlamentarios británicos piden un regulador de inteligencia artificial en el Reino Unido

El presidente de la JCHR, el diputado laborista Alex Sobel, afirmó en un informe que se requiere un proyecto de ley amplio para "hacer frente a la magnitud y gravedad de las amenazas que esta tecnología plantea para los derechos humanos".

El grupo de parlamentarios de las dos cámaras -Comunes (baja) y Lores (alta, no electa)- señala en el documento que los marcos normativos y legales existentes son insuficientes, debido a que principalmente se centran en los usuarios y no en los diseñadores, y además las autoridades carecen de competencias para evaluar los modelos de IA antes de que salgan al mercado.

Según la comisión, la nueva legislación británica debería abordar los daños derivados de esta tecnología, imponer obligaciones más estrictas a los sistemas de IA de mayor riesgo y prohibir determinados usos que sean incompatibles con los derechos humanos.

Además, debería haber una obligación de transparencia para estas empresas y protección de la privacidad de las personas, así como vías de remedio para que puedan "buscar una reparación efectiva frente a decisiones adoptadas en su contra".

El informe de la comisión se publica después de que este fin de semana el director de Anthropic, Dario Amodei, urgiera "un ritmo más lento" de desarrollo a la industria ante los crecientes riesgos de seguridad, una propuesta a la que se sumaron sus rivales Sam Altman, de OpenAI, y Elon Musk, de xAI.