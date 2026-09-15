El progresista Sanders y Bannon, exasesor de Trump, unidos frente una IA sin control

"A pesar de vivir en una supuesta democracia, el público prácticamente no ha tenido participación en la revolución de la IA que está transformando el mundo", alertó Sanders durante su discurso en la Pro-Human Assembly, que reunió a cientos de líderes políticos, religiosos, artistas y empresarios en la capital estadounidense.

En el evento, organizado por el Future of Life Institute (FLI), resaltó la presencia de figuras que en otros temas políticos discrepan notablemente con Sanders, como Bannon, quien advirtió que, aunque no son "fatalistas" ante la IA, tampoco darán "carta blanca" a sus desarrolladores, cuya "arrogancia es abrumadora".

Aunque ambos coincidieron en la necesidad de poner límites al desarrollo de la IA, sus prioridades son distintas.

Sanders abogó por una regulación que mantenga la tecnología bajo control humano y propuso que Trump y el presidente chino, Xi Jinping, negocien una pausa en el desarrollo de IA avanzada, mientras Bannon puso el foco en la competencia con China y reclamó restringir el intercambio de chips, tecnología y conocimiento con ese país.

La asamblea, presentada como la primera de su tipo, reunió también a figuras como el senador demócrata Richard Blumenthal, el arzobispo de San Francisco, Salvatore Cordileone, y la actriz Ashley Judd, así como a líderes sindicales de diferentes sectores productivos del país.

La principal demanda gira en torno a la exigencia de establecer márgenes, controles y límites al desarrollo de la IA bajo un marco que permita mantener la tecnología bajo control humano y evitar que reemplace a las personas en la toma de decisiones fundamentales.

Sanders anunció además que la próxima semana presentará junto al congresista demócrata Greg Casar un proyecto de ley para prohibir permanentemente el desarrollo de una IA "superinteligente" y establecer una pausa temporal en el desarrollo de sistemas avanzados hasta que existan normas de seguridad.

El senador también defendió la necesidad de establecer reglas internacionales vinculantes y no dejar la regulación en manos de acuerdos voluntarios de la industria.

El debate se ha intensificado en los últimos días después de que Jacob Coxon, un exempleado de Anthropic que trabajaba en seguridad de IA, renunciara y advirtiera de que el desarrollo descontrolado de sistemas cada vez más avanzados podría llegar a poner en riesgo a la humanidad antes de 2030.

Sus declaraciones se sumaron a otras advertencias dentro de la industria y provocaron llamados de ejecutivos tecnológicos a ralentizar el desarrollo de la IA.

El presidente Trump, sin embargo, ha rechazado las peticiones para frenar el desarrollo de la tecnología y ha calificado de "bulo" las preocupaciones sobre sus riesgos, al tiempo que ha defendido mantener el liderazgo estadounidense frente a China.

Trump también ha sostenido que Estados Unidos ya dispone de mecanismos suficientes para supervisar a las empresas de IA, incluso aseguró que el hecho de que él sea el mandatario en turno es suficiente control para esta tecnología.