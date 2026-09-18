Walt Disney nombra a su primer director de tecnología de la historia

Anand, que se desempeñó como CEO de Character.AI y exlíder tecnológico en Meta y Microsoft, asumirá el nuevo rol el próximo 2 de octubre.

El desarrollador reportará directamente al director ejecutivo de Walt Disney, Josh D’Amaro.

Anand supervisará las plataformas de datos e IA y el desarrollo de productos y la ingeniería de la compañía, entre otras asignaciones relacionadas con el desarrollo de la tecnología corporativa.

"Karandeep (Anand) aporta una combinación excepcional de experiencia en infraestructura, tecnología de consumo e inteligencia artificial, y será una incorporación vital para el equipo directivo de Disney", afirmó D’Amaro en un comunicado.

Aseguró que el nuevo ejecutivo que es un constructor y estratega “experto, técnico y orientado al producto”, con un agudo instinto para saber lo que los fans realmente quieren.

Anand también se desempeñará como vicepresidente ejecutivo sénior.

Junto con el nombramiento de Anand, se espera que varios miembros del equipo técnico de Character.AI se unan a Disney, explicó la compañía.