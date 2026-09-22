Países Bajos instalará una supercomputadora de IA para reforzar su capacidad tecnológica

“La IA ofrece enormes oportunidades para nuestra sanidad, educación, seguridad y para el conjunto de nuestra economía”, afirmó la secretaria de Estado neerlandesa de Economía Digital y Soberanía, Willemijn Aerdts, tras una visita a la denominada Fábrica Neerlandesa de IA, en la ciudad neerlandesa de Groninga, en el norte del país.

La máquina estará ubicada en un centro de datos de la empresa Eurofiber en el campus Zernike de Groninga, y está previsto que esté plenamente operativa a principios de 2028, según anunció la propia Fábrica Neerlandesa de IA.

Una supercomputadora tiene varios procesadores de gran potencia para realizar, en poco tiempo, cálculos que resultarían demasiado complejos para un ordenador convencional.

Para la inteligencia artificial, esa capacidad permite, entre otras funciones, entrenar y probar modelos que necesitan procesar grandes cantidades de datos.

La nueva infraestructura estará disponible especialmente para pequeñas y medianas empresas con ideas innovadoras, instituciones educativas y de investigación y administraciones públicas, con la idea de que puedan desarrollar tecnología de IA dentro de Países Bajos.

“Si queremos aprovechar esas oportunidades, debemos garantizar que las empresas y organizaciones dispongan aquí de los conocimientos, la capacidad de cálculo y el espacio necesarios para desarrollar nuevas aplicaciones y seguir creciendo”, señaló Aerdts.

Hasta que la máquina entre en funcionamiento, los primeros proyectos relacionados con IA son derivados a otras fábricas europeas que ya cuentan con capacidad de cálculo disponible.

“Tras la adjudicación satisfactoria del centro de datos, pronto podremos recibir en Países Bajos la supercomputadora europea de IA y seguir trabajando así en el desarrollo de una economía neerlandesa del conocimiento resiliente”, señaló Hans Louwhoff, miembro del consejo de administración de SURF, la cooperativa neerlandesa de instituciones educativas e investigación.

El proyecto está financiado por el Gobierno neerlandés, la agenda económica regional y la Empresa Común Europea de Computación de Alto Rendimiento (EuroHPC JU), una iniciativa de la Unión Europea destinada a desarrollar infraestructura de supercomputación en Europa.

El centro de datos de Groninga reutilizará prácticamente todo el calor residual que genere mediante su conexión con la red local de calefacción y no usará agua potable ni superficial para refrigerar los equipos, según los responsables del proyecto.

Además, la instalación ya está integrada en la red eléctrica, por lo que sus promotores aseguran que la llegada de la supercomputadora no generará congestión adicional en la red neerlandesa.

La iniciativa es parte de los esfuerzos europeos por ampliar la capacidad propia en inteligencia artificial y ofrecer a empresas e investigadores acceso a la alta potencia informática necesaria para desarrollar esta tecnología.