Sitúan el mundo del ARN,una supuesta fase temprana de la vida, hace 4.330 millones de años

La investigación que encabeza la Instituto de Ciencia Planetaria de Tucson (EE. UU.) propone una cronología en la que partes de la superficie terrestre y de la corteza superficial se enfriaron lo suficiente como para que los componentes básicos de la vida pudieran persistir, lo que podría arrojar más luz sobre nuestra comprensión de la historia biológica temprana de la Tierra.

Se cree que, antes de que el ADN pasara a ser fundamental para la vida, las moléculas de ARN podrían haber almacenado información genética y haberse replicado a sí mismas, un periodo conocido como el mundo del ARN.

La Tierra primitiva se vio sometida repetidamente a elevadas temperaturas debido a los impactos de asteroides y otros restos de la formación planetaria, lo que creó un entorno potencialmente inhóspito para que la química prebiótica (los procesos químicos que precedieron a la vida) pudiera continuar durante largos períodos.

El equipo usó un modelo informático tridimensional para simular los efectos térmicos de los impactos en la corteza terrestre hace entre 4.500 y 3.500 millones de años, explica la publicación.

El modelo analizó las temperaturas en la corteza superior junto con los límites de estabilidad térmica del ARN y otras moléculas relevantes para la vida, como los péptidos, los lípidos y los nucleótidos.

Las simulaciones sugieren que los frecuentes episodios de esterilización global continuaron hasta hace aproximadamente 4.400 millones de años, lo que indica que era poco probable que las reacciones químicas prebióticas pudieran haber tenido lugar de forma sostenida antes de esa época.

Sin embargo, a partir de ese momento, las condiciones se suavizaron y las zonas hidrotermales ricas en energía se extendieron más.

Los autores identifican un punto óptimo hace aproximadamente 4.330 millones de años como el periodo con mayor potencial combinado para que se desarrollara una química persistente relacionada con el ARN.

Esto supone unos 130 millones de años antes de la aparición estimada del último antepasado común universal, lo que sugeriría que la vida surgió con relativa rapidez una vez que las condiciones se volvieron favorables.

Los autores advierten de que el modelo solo es capaz de evaluar las condiciones térmicas presentes en la Tierra y no puede establecer directamente cuándo surgió la vida.