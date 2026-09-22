Ciencia
22 de septiembre de 2026 a la - 12:55

Trump anuncia que EE.UU. llamará "superinteligencia" a la inteligencia artificial

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Naciones Unidas, 22 sep (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes, durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU, que la documentación oficial estadounidense sustituirá el término "inteligencia artificial" (IA) por el de "superinteligencia", y usará las siglas SI.

Por EFE
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Además, Trump rechazó tajantemente cualquier "esquema globalista" que intente regular o controlar su desarrollo.

El presidente estaodunidense argumentó que la palabra "artificial" da la impresión de que la tecnología es "falsa", cuando en realidad es "asombrosa".

"A partir de este momento, todos los documentos de Estados Unidos y, con suerte, los del mundo, se cambiarán para utilizar el término mucho más preciso 'súper' en lugar de artificial. Así que es superinteligencia", aseveró Trump.

El mandatario defendió la soberanía estadounidense frente a los intentos de gobernanza internacional sobre esta disciplina.