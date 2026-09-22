Trump anuncia que EE.UU. llamará "superinteligencia" a la inteligencia artificial

Naciones Unidas, 22 sep (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes, durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU, que la documentación oficial estadounidense sustituirá el término "inteligencia artificial" (IA) por el de "superinteligencia", y usará las siglas SI.

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