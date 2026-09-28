La sonda Juice hace un sobrevuelo de la Tierra para mejorar su trayectoria a Júpiter

La sonda aprovecho la gravedad terrestre para desviarse en un ángulo de 20 grados con respecto a su trayectoria previa y aumentó su velocidad en 3,5 kilómetros por segundo, utilizando muy poco combustible.

Juice explorará el entorno de Júpiter y tres de sus grandes lunas heladas -Calisto, Europa y Ganímedes- para averiguar si podría haber lugares alrededor del planeta o en el interior de las lunas donde se den las condiciones necesarias (agua, elementos biológicos esenciales, energía y estabilidad) para sustentar vida.

El Explorador de las lunas heladas de Júpiter (Juice) rozó el límite más exterior de la atmósfera terrestre a las 11:45 horas GMT, cuando sobrevolaba el océano Índico a solo 8.640 kilómetros de altura.

El sobrevuelo requirió una navegación" ultraprecisa en tiempo real" y, gracias a la "minuciosa planificación", solo usó "una pequeña cantidad" del propulsante reservado para esta maniobra, destacó la directora de operaciones de la nave, Angela Dietz.

Gracias a ese ahorro, la sonda dispondrá más propelente, una vez en Júpiter, para llevar a cabo observaciones de las lunas heladas del planeta.

Aunque el objetivo principal de hoy era modificar la trayectoria de la nave, el sobrevuelo también supuso una tercera oportunidad para poner a prueba sus instrumentos científicos en una superficie real en el espacio.

La primera tuvo lugar durante la maniobra de asistencia gravitatoria Luna-Tierra realizada en 2024 y, la segunda, durante las observaciones del cometa 3I/ATLAS el año pasado.

El viaje hacia Júpiter solo ofrece unas pocas oportunidades para calibrar y validar los instrumentos en condiciones ambientales bien conocidas.

En esta ocasión, se dio prioridad a las actividades de calibración en función de su relevancia para preparar los instrumentos para su trabajo en Júpiter, teniendo en cuenta también si una oportunidad era única o si podía programarse más adelante en el viaje, explicó la científica del proyecto Claire Vallat.

Un sobrevuelo de la Tierra es, en realidad, "relativamente sencillo" en comparación con los 35 que realizará por las lunas gigantes de Júpiter, destacó la ESA.

En el caso de los sobrevuelos de Europa, por ejemplo, las conversaciones sobre el funcionamiento de los instrumentos comenzaron hace diez años y continuarán hasta que sobrevuele esa luna a principios de la década de 2030.

Juice, que ya hizo una asistencia gravitacional en Venus hace ahora algo más de un año, se acercará a la Tierra por última vez, para un tercer sobrevuelo, en enero próximo que le situará en la trayectoria definitiva que le llevará a Júpiter en 2031.