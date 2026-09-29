Científicos reconstruyen cordillera china analizando procesos de hace 250 millones de años

Los investigadores han corroborado que la memoria geológica del planeta es mucho más antigua de lo que se pensaba, y han logrado desarrollar una nueva metodología de análisis de las cordilleras que se forman a partir de la colisión entre placas tectónicas (los orógenos).

En esta investigación internacional han participado científicos del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) español, y los resultados de su trabajo se han publicado en la revista Earth and Planetary Science Letters.

El trabajo se ha centrado en rocas magmáticas formadas entre el Carbonífero tardío y el Pérmico medio (hace entre 305 y 250 millones de años) y demuestra que estas rocas conservan un registro fiable de los procesos ocurridos en la base de la corteza terrestre, a decenas de kilómetros de profundidad.

La investigación ha sido posible gracias a las miles de mediciones de anomalías geoquímicas que, a lo largo de décadas, se han registrado en la cordillera de Tianshan, y ha revelado importante información sobre la formación de los continentes y la composición de la litosfera del planeta, además de ayudar a detectar materias primas como metales raros, ha informado el Museo.

“Es la primera vez que se realizan estudios que integran la cartografía isotópica, las observaciones geofísicas y modelizaciones termodinámicas a gran escala, porque estamos hablando de una cordillera que se extiende más de 2.000 kilómetros", ha explicado el investigador del MNCN Antonio Castro.

Los datos obtenidos revelan que los magmas que forman la cordillera son fundamentalmente granitos y confirman que los procesos magmáticos ocurridos hace más de 250 millones de años siguen controlando la estructura profunda de la litosfera actual.

Según el investigador de la Academia de Ciencias Geológicas de Beijing (China) He Huang, la litosfera actual no es una fotografía instantánea, sino el resultado acumulado de procesos geológicos que se desarrollaron durante cientos de millones de años.

"Nuestros resultados demuestran que el magmatismo del Paleozoico tardío dejó una huella clara y cuantificable en la estructura profunda de la litosfera que todavía podemos detectar hoy”.