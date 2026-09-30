Un modelo de IA se impone a los mejores jugadores de un popular juego de estrategia

El modelo superó ampliamente a los mejores jugadores y demostró una gran eficacia en otros juegos similares, y a diferencia de proyectos anteriores, la plataforma destacó por ser sumamente eficiente y económica en su fase de entrenamiento.

Para lograrlo, los creadores combinaron algoritmos avanzados con una innovadora técnica de planificación en tiempo de decisión basada en probabilidades, y los investigadores que han participado en su desarrollo han apuntado que en el futuro esta tecnología podría aplicarse en situaciones del mundo real tan complejas como las negociaciones comerciales, la ciberseguridad y las maniobras militares.

En el trabajo han participado investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), de la Universidad Carnegie Mellon, la Universidad de Nueva York y de la Universidad de Stanford, y las conclusiones se publican este miércoles en la revista Nature.

El 'Stratego' es un juego para dos jugadores con información imperfecta, en el que la identidad de las piezas del oponente permanece oculta, y se utiliza a menudo como referencia para poner a prueba las capacidades de pensamiento estratégico de los modelos más potentes de inteligencia artificial.

El sistema de IA logró un rendimiento superior en este juego al de los siguientes mejores modelos y resultó mucho más económico y menos exigente desde el punto de vista computacional para su entrenamiento, según el resumen del trabajo que ha facilitado el MIT, que ha destacado que superó también a los mejores jugadores humanos en otros juegos de estrategia con reglas y diseños diferentes, lo que demuestra su capacidad de generalización para diversos casos de uso.

El mundo está plagado de problemas relacionados con la información 'imperfecta', han constatado los investigadores, y han señalado que en estas interacciones algunas partes poseen información que otras desconocen.

Por ejemplo, los operadores en los mercados financieros pueden no conocer la lógica detrás de las transacciones de otros, mientras que las fuerzas militares probablemente no tengan pleno conocimiento de las posiciones enemigas.

Con información oculta, las decisiones que toman las partes, así como las decisiones que deciden no tomar, están entrelazadas de tal manera que resulta extremadamente difícil determinar los mejores pasos a seguir.

El 'Stratego' se usa a menudo para modelar situaciones de información imperfecta; en este juego de guerra de mesa, que se asemeja al ajedrez militar, los jugadores colocan 40 piezas en su lado del tablero y luego las mueven por el tablero para capturar la bandera del oponente, aunque la identidad de todas las piezas permanece en secreto hasta que chocan, y entonces se elimina la pieza de menor rango.

El número de configuraciones posibles de piezas, muy superior a las del ajedrez, hace que Stratego sea extremadamente difícil de jugar bien para un sistema de inteligencia artificial.

Los intentos anteriores, como el 'DeepMind' de Google, se basaban en operaciones sofisticadas que requerían mucha capacidad de cálculo y eran costosas, pero estos modelos no fueron lo suficientemente fuertes como para vencer a los mejores jugadores humanos de ´Stratego´.

Los investigadores se propusieron en este caso desarrollar un sistema de IA completo que pudiera lograr un rendimiento sobrehumano a un menor coste, al que llamaron 'Ataraxos' (una palabra griega que se usa para describir a alguien que no se inquieta o está libre de ansiedad).

El modelo venció al jugador más fuerte del mundo de este popular juego por un amplio margen y logró además un récord contra los mejores jugadores humanos en el campeonato mundial.