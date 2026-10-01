Putin alerta contra posible "totalitarismo digital" de la inteligencia artificial

"El totalitarismo digital (en el marco del desarrollo de la inteligencia artificial) será un callejón sin salida tan tenebroso e inhumano como, los conocidos por todos, ejemplos de sociedades totalitaristas del pasado", aseveró durante su intervención en el Club de Debate Valdái.
Según el mandatario ruso, "los expertos alertan alarmados cada vez más de que el avance de la inteligencia artificial puede convertirse en un nuevo intento de llevarnos a todos a un denominador común, a la pérdida de la identidad, ahora a través del uso de algoritmos desarrollados por determinadas personas".
"Las tecnologías abren perspectivas fantásticas, en el sentido literal de la palabra, para superar las dificultades y elevar la calidad de vida", indicó.
El presidente ruso, que no usa teléfonos móviles ni emplea la IA en su trabajo diario, ha expresado en reiteradas ocasiones su interés estratégico en estas tecnologías y de hecho ha planteado que el desarrollo de estas "es irreversible".
No obstante, ha alertado sobre el peligro de educar una generación que prefiera presionar botones en lugar de pensar o resolver problemas básicos de matemáticas e historia.