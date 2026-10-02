La expedición submarina de Argentina que se volvió viral descubre 57 nuevas especies

La expedición científica submarina en Argentina que el año pasado fue seguida en vivo a través de internet por millones de personas en todo el mundo logró identificar 57 nuevas especies que habitan en profundidades poco exploradas del Atlántico sur.

Según informó en un comunicado el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Argentina, el análisis de las muestras biológicas recogidas en la expedición reveló el hallazgo de 57 nuevas especies marinas y cinco géneros que habitan el cañón submarino Mar del Plata, en aguas del Atlántico sur.

La denominada campaña Talud Continental IV se llevó adelante en agosto de 2025, liderada por científicos del Conicet a bordo del buque R/V Falkor, del Schmidt Ocean Institute (SOI), y que contó con un vehículo operado de forma remota, (ROV), que se sumergió a una profundidad de 3.900 metros.

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Durante 21 días, la transmisión en vivo a través de internet de las tareas de los investigadores para recoger muestras del lecho marino causó un verdadero furor, con cerca de 22 millones de visualizaciones.

“La expedición al cañón Mar del Plata cautivó la imaginación del público cuando transmitimos por primera vez en vivo el mar profundo de Argentina, descubriendo potenciales nuevas especies marinas”, señaló Jyotika Virmani, directora ejecutiva del SOI.

Las muestras fueron analizadas en julio pasado en Buenos Aires, en un taller de identificación de especies liderado por The Nippon Foundation-Nekton Ocean Census, en alianza con el SOI, coordinado por los investigadores argentinos Martín Brogger y Valeria Teso y del que participaron 20 taxónomos de América Latina y Europa.

Un cálculo preliminar había señalado el hallazgo de al menos 40 nuevas especies marinas, pero tras la realización del taller la cifra se elevó de momento a 57 -varias muestras no fueron analizadas aún-.

Las nuevas especies

Entre las nuevas especies hay 20 copépodos (clase de crustáceos de pequeño tamaño), 22 equinodermos (pepinos de mar y crinoideos), 14 cnidarios (octocorales, plumas de mar y corales pétreos) y un molusco escafópodo, con cinco nuevos géneros científicos que abarcan corales, pepinos de mar y crustáceos.

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Entre los hallazgos clave, se encuentra el pepino de mar Loki (Peniagone sp), un equinodermo de aguas profundas, nombrado así por sus apéndices en forma de cuernos, similares a los del dios de la leyenda nórdica.

El taller identificó nuevas especies de corales, incluyendo dos posibles nuevos géneros y una posible nueva familia, por lo que los investigadores están a la espera de análisis genéticos.

Otras identificaciones destacadas son la pluma de mar Pseudumbellula sp y el octocoral de vivo color rojo anaranjado Orstomisis sp.

Según destacó Virmani, “estos resultados muestran el poder de combinar tecnología de clase mundial y experiencia con la colaboración científica internacional.”

“Al identificar nuevas especies, estos científicos han avanzado en nuestra comprensión de la vida marina del Atlántico sur”, resaltó.

El Conicet y el SOI confirmaron que planifican una nueva expedición para febrero-marzo de 2027 a unos cañones submarinos diferentes, donde se prevé una alta biodiversidad y posiblemente abundantes especies nuevas para la ciencia.

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La misión Talud Continental V, que también se transmitirá por internet, tendrá como objetivo principal la exploración de los cañones Ameghino y Almirante Brown, ubicados frente a la sureña provincia argentina de Chubut, a aproximadamente 600 kilómetros de la costa, una región poco explorada del Atlántico suroccidental.