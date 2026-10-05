España logra una vicepresidencia en la Federación Astronáutica Internacional

La candidatura, presentada por el Ministerio español de Ciencia, Innovación y Universidades, incorpora así a España al órgano de gobierno de una de las principales organizaciones internacionales del sector espacial.

Entre las líneas de trabajo que orientarán su participación en esa federación están el impulso de la cooperación multilateral, el fortalecimiento de la colaboración público-privada, el avance de la soberanía tecnológica y la promoción de un uso sostenible del espacio exterior, según fuentes del ministerio.

Esta designación "refuerza" la presencia de España en los principales espacios internacionales de decisión y cooperación en materia espacial -Cortés también fue elegido en marzo para presidir el Consejo de la Agencia Espacial Europea (ESA), un cargo ejecutivo que ejerce desde julio-.

El 77º Congreso Internacional de Astronáutica se celebra en Turquía del 5 al 9 de octubre, un evento que congrega a representantes de agencias espaciales, industria, centros de investigación y profesionales del sector.