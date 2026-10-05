Laboratorio de IA impulsa la detección temprana del picudo rojo en Uruguay

El resultado fue una herramienta que permite automatizar la definición de los patrones observados en fotografías tomadas de las palmeras y que, según la UTEC, será la base para investigar el comportamiento de otras plagas y servirá de apoyo a los organismos públicos que están buscando una solución a este problema.

La plaga del picudo rojo ingresó a Uruguay en el año 2022 y actualmente se encuentra en ocho de los 19 departamentos (provincias), afectando a las palmeras canarias.

En diálogo con EFE, la presidenta del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), Lucila Arboleya, destacó estos resultados como una muestra de que "si uno pone la inteligencia artificial con un objetivo claro, que es mejorar las capacidades internas y hacer soluciones inteligentes", es posible "generar más valor".

Sostuvo que su aplicación en la iniciativa de UTEC demuestra que es posible que investigadores del país suramericano puedan "mover un poquito esa frontera, acelerar tiempos y lograr hacer cosas nuevas desde Uruguay para el mundo".

En estos primeros seis meses también culminaron otros dos proyectos: se creó un prototipo de un sistema conversacional para la "Wikipedia interna" de Ceibal -el proyecto que entrega computadoras y tablets a estudiantes y docentes de educación pública-, y un sistema de extracción automático de datos de documentos electrónicos para mejorar el manejo de expedientes en la Dirección General de Registros.

Arboleya explicó que se espera que otros cinco proyectos culminen este mes y que el laboratorio comience a trabajar con los siguientes ocho, para cumplir con el objetivo de los 16 proyectos anuales.

"El objetivo acá es trabajar con más instituciones, tratar de llegar al interior, seguir haciendo tanto proyectos de investigación como de mejoras operativas y seguir desarrollando capacidades", resumió.

Este es el primer laboratorio de la empresa Microsoft en Suramérica destinado a desarrollar soluciones de inteligencia artificial con impacto social en colaboración con el sector público.