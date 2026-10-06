Halzen atribuye hallazgo que ha valido Nobel de Física a talento de colaboradores y suerte

"Esta era una especie de aventura en la que el éxito no estaba garantizado y tuvimos suerte de superar los diversos retos, en parte por el talento de los colaboradores y en parte por suerte. Fue un largo viaje, pero finalmente funcionó", dijo en rueda de prensa digital celebrada en la sede de la Real Academia Sueca de las Ciencias en Estocolmo.

Antes de iniciar el proyecto "todo el mundo pensaba que quizás era una buena idea, pero muy pocos creían que funcionaría, incluido yo mismo", admitió Halzen.

El investigador belga, premiado también por sus contribuciones "decisivas" al Observatorio de Neutrinos IceCube, se encuentra desde hace unos días en la ciudad italiana de Bérgamo, donde el pasado fin de semana acudió a un festival científico y en donde se bromeó con que ganaría el Nobel de Física.

"Eso siempre me ha hecho sentirme raro. Y me hace sentirme aun más raro ahora que se ha hecho realidad. Pero creo que, para mí, el mayor placer, además de ganar el Nobel, es que espero que esto refleje el valor de las personas realmente valientes que se unieron a mí al comienzo de este proyecto", afirmó.

Halzen destacó que al construir el detector de neutrinos, no sólo tomaron muchos riesgos técnicos, sino que el reto más grande fue que "nadie sabía si un detector de un kilómetro cúbico era lo suficientemente grande para descubrir neutrinos más allá de nuestra atmósfera en el universo".

Preguntado por si en el futuro se podrían interpretar mensajes de neutrinos llegados del espacio exterior que pudiesen contener comunicaciones de otras civilizaciones, respondió: "Creo que tenemos suficientes problemas realistas de los que ocuparnos ahora mismo y hacer de la astronomía de neutrinos una realidad antes que preocuparnos por eso".

Halzen admitió no obstante que, en medio siglo, seguramente se harán descubrimientos "inesperados" con los neutrinos, gracias a detectores mayores que los actuales.