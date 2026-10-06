Unesco evalúa el Valle de Viñales en Cuba para incluirlo en la Red Mundial de Geoparques

Los expertos de la agencia de la ONU, que permanecerán en la isla hasta el próximo día 10, comprobarán las características y condiciones del territorio propuesto, así como las acciones desarrolladas para la conservación del patrimonio geológica, puntualizó el director general de Geología del Ministerio de Energía y Minas de la isla, Enrique Castellanos.

También evaluarán los procesos de educación, la investigación científica, la participación de las comunidades y el impulso de iniciativas vinculadas al turismo sostenible.

El Gobierno cubano aprobó en mayo de 2025 presentar a la Unesco este proyecto para que la organización lo incluya en su Red Mundial de Geoparques. De esta forma, se convertiría en el primero del Caribe en alcanzar esa categoría.

Cuba dio luz verde en 2021 al Valle de Viñales como su primer geoparque, resaltando el importante patrimonio geológico del lugar representado por 57 geositios, de los que 10 son de valor internacional, 23 nacionales, 18 regionales y seis de relevancia local.

El patrimonio de Viñales alberga varios yacimientos fosilíferos, las cuevas más grandes de Cuba con decenas de kilómetros de longitud y varios niveles de galerías. Además, de una variada biodiversidad de plantas, animales endémicos, y huellas de la presencia de los antiguos aborígenes cubanos.

El Valle de Viñales a unos 180 kilómetros de La Habana, pertenece a la provincia de Pinar del Río, la más occidental de Cuba y la zona que comprende el valle y gran parte de la sierra que lo rodea fue designada Parque Nacional de Cuba y declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO en 1999.

Viñales es, además, uno de los destinos turísticos más populares de la isla, pero la caída en las llegadas de visitantes internacionales y la crisis económica han dejado sin turistas a esta comunidad de unos 28.000 habitantes donde se estima que un 80 % se dedicaba al turismo.