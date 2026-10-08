Más compañías japonesas sufren ciberataques con millones de usuarios afectados

El grupo propietario de Bookoff afirmó en un comunicado haber confirmado "que un tercero obtuvo acceso no autorizado a un sistema utilizado por una de sus subsidiarias para gestionar la información de sus miembros".

La información fue filtrada fuera de la compañía, tras un ciberataque que confirmó el martes pero reportó públicamente este viernes, afectando a 6,43 millones de registros con nombres y fechas de nacimiento de clientes, así como números de teléfono y direcciones.

La revelación de Bookoff se suma a otros casos conocidos la víspera, incluyendo la posible filtración de 8,72 millones de datos personales tras una infección con 'malware' reportada por el operador de salas de karaoke Daiichikosho, así como un ciberataque que comprometió la información de más de 2,15 millones de personas reportada por la cadena de tiendas de conveniencia Lawson.

Además, este viernes la agencia de noticias local Kyodo afirmó, citando a funcionarios de la Agencia Nacional de Policía, que un total de 53 empresas en Japón fueron objetivo de ataques de 'ransomware', programas maliciosos que toman el control del sistema y exigen un rescate para devolver el control, del grupo de cibercriminales ruso Qilin.

En los últimos días, numerosas empresas y una universidad en Japón se han visto golpeadas por una serie de ciberataques, filtraciones y ataques de 'ransomware' que afectan potencialmente a millones de personas en el archipiélago.

Estos ciberataques en el archipiélago tienen lugar paralelamente a una serie similar en la vecina Corea del Sur, donde varias compañías financieras y bancos se han visto afectadas. Según las autoridades surcoreanas, podrían haber sido realizados con inteligencia artificial (IA), y un informe de la multinacional de ciberseguridad CrowdStrike apuntó a un atacante de habla china que utilizó el agente de IA chino ARTEX.