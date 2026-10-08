Web Summit reunirá en Lisboa a líderes tecnológicos chinos de la IA y la robótica

La cita cumple diez años desde su traslado de Dublín a la capital portuguesa en 2016 y encara su undécima edición vinculada a Lisboa. Las conferencias y exposiciones se desarrollarán en el MEO Arena y la Feria Internacional de Lisboa, en el Parque de las Naciones.

La organización anunció este jueves en un comunicado la participación de representantes de compañías como Tencent, Pony.ai, Manus AI, Xiaomi, XPENG, Hisense, AGIBOT y Galbot, que intervendrán junto a académicos y analistas para abordar el desarrollo tecnológico chino y el futuro de la inteligencia artificial y los robots.

También acudirán delegaciones del Ministerio de Comercio de China y de la Administración del Ciberespacio del país, el organismo regulador de internet, la seguridad de los datos y la inteligencia artificial generativa.

Web Summit reúne habitualmente a más de 70.000 participantes. En 2025 contabilizó 71.386 asistentes de 157 países, según sus organizadores, y para este noviembre prevé nuevamente superar los 70.000, entre emprendedores, inversores, responsables políticos y medios de comunicación.

El programa de este año contará con más de 700 ponentes distribuidos en 17 ejes temáticos.

"La adopción de la inteligencia artificial y la robótica chinas no muestra signos de desaceleración", afirmó el fundador y consejero delegado de Web Summit, Paddy Cosgrave, en el comunicado.

La organización enmarcó esta presencia en el creciente peso de China en sectores como la inteligencia artificial, los vehículos eléctricos y los robots humanoides, así como en el debate sobre la soberanía tecnológica.

Entre los ponentes anunciados figuran el cofundador de Manus, Tao Zhang; la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen; la directora de ciencia cognitiva del laboratorio de inteligencia artificial general de Amazon, Danielle Perszyk, y el presidente y responsable de inteligencia artificial de Replit, Michele Catasta.

El encuentro nació en Dublín en 2009 como una conferencia de 150 personas y se ha convertido en una cita internacional para empresas emergentes, grandes compañías tecnológicas e inversores.