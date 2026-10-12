Medan (Indonesia) y Torreón (México) entre las más afectadas por el hundimiento del suelo

El equipo, liderado por la Universidad de Pekín, midió el movimiento del terreno en 465 ciudades de más de un millón de habitantes de 170 países, para lo que usó datos de alta resolución del satélite Copernicus Sentinel-1 de la Agencia Espacial Europea (ESA) tomados entre 2014 y 2023.

Estos hallazgos podrían ayudar a identificar las zonas críticas en las que es necesario actuar para reducir los riesgos para los edificios, las infraestructuras y las comunidades.

El hundimiento gradual del suelo puede dañar edificios, cimientos y sistemas de drenaje y alcantarillado, así como aumentar el riesgo de inundaciones.

El hundimiento es "más grave" en el sudeste asiático, Asia occidental y central y América del Norte y resulta "evidente" en regiones históricamente poco estudiadas, como Sudamérica, África y Rusia.

La investigación detecta "una marcada desaceleración en muchas ciudades del sudeste y el este de Asia, mientras que importantes zonas urbanas de esas regiones siguen mostrando un hundimiento acelerado".

De entre todas las regiones, Europa presentó la mayor proporción de terrenos que experimentaban tanto un hundimiento acelerado como uno en desaceleración, aunque las tasas generales de hundimiento en Europa eran menores, señala el texto.

El movimiento anual del terreno se mantuvo, en general, estable en Boston (EE.UU.), Nueva York, Londres, Pekín, Tokio, Seúl, Sídney, Montevideo y Nápoles (Italia), con tasas estimadas de hundimiento y elevación que oscilan entre 0,1 y 1,9 milímetros anuales, aunque, dado su reducido tamaño, estas mediciones deben interpretarse con cautela.

Entre las diez ciudades que registran el hundimiento más grave, la mayoría sigue concentrándose en Asia y América del Norte, con un lista encabezada por Medan y Bandung (Indonesia), Torreón (México), Isfahan (Irán) o Chittagong (Bangladés).

Dada la amenaza "potencialmente grave" que supone el hundimiento del terreno para los sistemas socionaturales urbanos, es "imprescindible" aplicar estrategias eficaces de mitigación y adaptación para minimizar sus efectos perjudiciales, agrega el estudio.

Y para alcanzar este objetivo es necesario comprender de forma exhaustiva los patrones espaciales y las tendencias evolutivas del hundimiento urbano a escala mundial.