Casi la mitad de las especies de coral que forman arrecifes está en riesgo de extinción

Además, dado que el estudio finalizó antes de las recientes e intensas olas de calor oceánicas registradas entre 2023 y 2025 y de la intensificación actual de El Niño, los autores advierten de que es muy probable que la proporción real de corales en peligro sea incluso mayor.

A la vista de los resultados, la UICN insiste en la importancia de limitar el calentamiento global porque "cada pequeña fracción de calentamiento evitable resulta crucial" para proteger estos ecosistemas y la biodiversidad y funcionalidad de los arrecifes.

Los arrecifes de coral, que albergan una amplia variedad de vida marina y proporcionan beneficios económicos y sociales a más de 100 países tropicales, están sufriendo cada más frecuentes episodios de blanqueamiento provocados por el estrés térmico.

Para saber cómo ha evolucionado este deterioro, el Grupo de Especialistas en Corales de la Comisión de Supervivencia de Especies (CSE) de la UICN revaluó las 892 especies de corales constructores de arrecifes incluidas en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN, a partir de los datos y la experiencia de más de 60 expertos en corales de todo el mundo.

La última vez que se evaluaron las amenazas para los corales constructores de arrecifes para la Lista Roja de la UICN fue en 2008, cuando se determinó que un tercio estaba amenazado. Los últimos datos, por tanto, revelan el marcado deterioro del estado de estos corales en las últimas décadas.

Para David Obura, copresidente del Grupo de Especialistas en Corales de la CSE de la UICN y director de CORDIO África Oriental, Kenia, este estudio es "la evaluación más exhaustiva hasta la fecha del riesgo global de extinción entre los corales constructores de arrecifes, y una seria advertencia sobre el acelerado aumento de las amenazas globales para los arrecifes de coral".

"También pone de relieve los desafíos que enfrentamos para abordar las principales lagunas de datos y el conocimiento sobre el estado de las especies a escala global, al mismo tiempo que debemos tomar decisiones urgentes para reducir los factores del declive mundial de especies y ecosistemas críticos", advierte el coautor principal de este estudio internacional.

Los autores avisan de que esta revaluación ofrece una panorámica en un contexto climático de rápido cambio: "Las respuestas al calentamiento difieren entre especies de coral, poblaciones y ubicaciones, lo que significa que el futuro de los arrecifes de coral no puede entenderse como un simple umbral entre la supervivencia y la desaparición".

Por eso, reducir los impulsores del cambio climático y otras causas del declive de los arrecifes es fundamental para frenar el creciente riesgo de extinción que enfrentan los corales constructores de arrecifes, junto con una conservación y gestión más sólidas de los arrecifes resilientes, sostienen.

Esta evaluación abarca todos los corales constructores de arrecifes situados en aguas cálidas y poco profundas que forman los coloridos arrecifes que se observan en las zonas oceánicas tropicales y subtropicales. Las evaluaciones de la Lista Roja para los corales de agua fría —de aguas más frías y profundas y que no dependen de la luz solar— están actualmente en curso, puntualizan los autores.