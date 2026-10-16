Una ola de ciberataques en Japón filtra millones de datos en medio de temor por la IA

El archipiélago "viene sufriendo" desde julio un aumento de las brechas de seguridad destinadas a sustraer grandes cantidades de información personal a través de sitios web o portales corporativos, explicó a EFE la jefa de Estrategia de Ciberseguridad de la multinacional de telecomunicaciones y tecnología japonesa NTT, Mihoko Matsubara.

"Los atacantes parecen centrarse indiscriminadamente en sistemas corporativos expuestos a Internet y, una vez que logran infiltrarse, extraen cualquier información personal necesaria para maximizar el impacto de sus acciones", señaló.

La avalancha de ciberataques y casos de 'ransomware' ha suscitado inquietud entre el Gobierno: Japón vive un "estado de emergencia en el ciberespacio", declaró la semana pasada Masaaki Taira, presidente del órgano encargado de la estrategia de ciberseguridad del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD).

La ministra de Finanzas japonesa, Satsuki Katayama, afirmó por su parte este viernes que los siete países más desarrollados (G7) realizarán ejercicios contra ciberataques impulsados con inteligencia artificial (IA), una decisión tomada la víspera durante una reunión en Bangkok.

No obstante, Matsubara subrayó que por el momento no se ha confirmado si estos últimos ciberataques en Japón han empleado IA.

Pero la jefa de ciberseguridad de NTT añadió que esta herramienta "ya forma parte integral de las ciberoperaciones ofensivas para escalar y acelerar los ataques", por lo que "no sería de extrañar" que los atacantes la hubieran utilizado.

Así lo sospecha la vecina Corea del Sur, que está investigando una serie de intrusiones recientes contra varias compañías financieras y bancos, tras los que según un informe de la compañía multinacional CrowdStrike podría encontrarse un atacante de habla china que utilizó el agente de IA chino ARTEX.

Los principales incidentes recientes de violación de datos en Japón incluyen al portal de reserva de viajes Skyticket, con 14,6 millones de datos personales comprometidos; la cadena de restauración Yakiniku King, con 10,8 millones de datos; o la cadena de karaoke Big Echo, con alrededor de 8,7 millones de filtraciones.

Pero también se vieron comprometidos los datos de los clientes de las librerías de segunda mano Bookoff (6,4 millones), del servicio de uso compartido de vehículos Times Car (6,6 millones), o de tiendas de conveniencia con millones de usuarios como Lawson.

Más allá del transporte, la restauración y el comercio, esta semana se dio a conocer la filtración de datos de Arcadia, que provee servicios en la nube para la prevención de desastres naturales, lo que obligó a suspender temporalmente el sistema de alertas de emergencias (como avisos de terremotos o tifones) en decenas de municipios.

Esta misma compañía confirmó posteriormente pruebas de acceso no autorizado por parte de un tercero a sus servicios relacionados con incendios, según informó la agencia de noticias Kyodo.

No obstante, el listado de firmas japonesas afectadas no hace más que crecer cada día que pasa. De hecho, Matsubara enfatizó que las filtraciones de datos están aumentando en todo el mundo, no solo en Japón, y citó una investigación del diario económico Nikkei, que cifra en 320 millones de personas los datos expuestos a nivel mundial desde septiembre hasta la semana pasada.

A principios de octubre entró en vigor en el archipiélago una legislación sobre defensa cibernética, diseñada para fomentar la cooperación entre los sectores público y privado, y reforzar la capacidad del país para combatir este tipo de ataques en la red, en medio del aumento registrado con los avances en IA.

A pesar de esta norma y de que los recientes ciberataques parecen tener como objetivo el robo de información personal en lugar de causar disrupciones, Matsubara alertó de que es probable que Japón empiece a experimentar 'hackeos' de mayor impacto en este sentido.

Algunos actores, advierte, podrían intentar identificar el umbral que activa la ciberdefensa de Japón, destinada a neutralizar operaciones ante un ciberataque grave contra el Gobierno o infraestructuras críticas, con el fin de amenazar la seguridad nacional.