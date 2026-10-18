Bolivia busca que el laboratorio más alto del mundo sea patrimonio de la humanidad

El centro científico, que pertenece a la estatal Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), está emplazado en la montaña Chacaltaya, en la cordillera de los Andes, a unos 30 kilómetros de la ciudad de La Paz, y funciona oficialmente desde 1952.

El director del Instituto de Investigaciones Físicas de la UMSA, Martín Subieta, explicó a EFE que la principal motivación para postular el laboratorio ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) "es la historia vinculada a grandes hitos científicos que se han hecho en esta montaña".

Uno de ellos es la confirmación de la existencia del pión, una partícula subatómica que fue descubierta en 1935 por el físico japonés Hideki Yukawa y que en 1947 el físico británico Cecil Frank Powell y su equipo de investigación de la Universidad de Bristol lograron comprobar en el laboratorio de Chacaltaya, contó Subieta.

Yukawa ganó el Premio Nobel de Física en 1949 por predecir la existencia del pión y posteriormente, en 1950, Powell se hizo con el galardón por el desarrollo de un método fotográfico basado en placas de emulsión nuclear para registrar partículas subatómicas, por lo que ambos científicos están "estrechamente" vinculados al centro científico boliviano.

Subieta sostuvo que "a través de la iniciativa de Powell", el científico brasileño César Lattes llegó a Bolivia en 1947 con "los equipos detectores" de esas partículas y con la ayuda del español Ismael Escobar, "que fue el contacto en lo alto de la montaña", se consolidó el laboratorio científico en Chacaltaya, hecho que se califica como otro hito.

"El laboratorio generó mucho conocimiento científico, no sólo en el área de partículas de la física nuclear sino que también fue desarrollando conocimiento científico en el área de la astrofísica, astronomía y desde la década de los 90 se estableció la física de la atmósfera", complementó.

Algunas partes de la infraestructura del laboratorio científico datan de la década de 1950 pero hay otros ambientes que se construyeron recientemente.

Cerca del laboratorio están emplazadas dos casas hechas de madera que pertenecen al Club Andino, ya que antes en Chacaltaya se practicaba esquí al ser uno de los principales nevados de Bolivia.

Pero hoy, las piedras y tierra dominan el paisaje en la montaña, pues su glaciar desapareció en 2009 como consecuencia del cambio climático.

En la montaña también funciona una estación de la red de Vigilancia de la Atmósfera Global (GAW) de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), para medir gases de efecto invernadero, aerosoles y radiación.

Durante estos años, científicos de Italia, Brasil, Rusia, Inglaterra, Estados Unidos y Canadá, entre otros, desarrollaron investigaciones en el centro de Chacaltaya que fueron "de relevancia" para sus países.

Subieta explicó que la UMSA impulsa la postulación para que el laboratorio sea declarado patrimonio de la humanidad, aunque para lograrlo, el procedimiento debe comenzar con un reconocimiento de la Gobernación de La Paz, para que después la Cancillería de Bolivia realice las gestiones oficiales ante la Unesco.

Países como Brasil y Japón confirmaron su apoyo a esta iniciativa y se espera que otros científicos se unan para que la campaña por el patrimonio sea internacional, dijo Subieta.

De forma paralela, la UMSA, con el apoyo de Japón, construye un nuevo observatorio de rayos cósmicos, conocido como el proyecto Alpaca, en una superficie de 13 hectáreas, a 4.740 metros de altitud y cerca de Chacaltaya.

"El nuevo laboratorio es una extensión de este y observará el cosmos, las partículas subatómicas que traen información sobre los fenómenos que ocurren en el universo. La montaña seguirá observando el universo", concluyó Subieta.